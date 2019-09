Barcoj cambia de estrategia y acusa a la fiscal de Bankia de manipular información

La defensa de Ildefonso Sánchez Barcoj, ex director financiero de Bankia, en el juicio por la salida a bolsa de la entidad ha cambiado de estrategia y ha procedido a acusar a la fiscal del caso, Carmen Launa, de mostrar una “falta absoluta de coherencia” al acusar a su defendido de cooperación necesaria de los delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la etapa final del proceso y no al inicio, como hizo con otros encausados, así como de “manipular fechas”. De esta forma, cambia de estrategia respecto a su decisión de renunciar a defenderse durante el turno de palabra del propio Sánchez Barcoj, que tomó basándose en que no sabía de qué se le acusaba.