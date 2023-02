Barclays ha publicado un informe sobre las aerolíneas europeas en el que IAG no sale muy bien parada. Así, inicia su cobertura con un consejo de 'neutral' y un precio objetivo de 1,60 libras, cuando actualmente cotiza en la Bolsa de Londres a 1,67 libras.

"IAG está bien expuesta a la fortaleza de los mercados del Atlántico Norte y Sur. Sin embargo, el valor ha subido más que Air France-KLM y Lufthansa en lo que va de año", explican estos expertos.

Barclays destaca además que IAG sigue estando muy apalancada y que su camino hacia un flujo de caja libre positivo es "lejano", ya que se enfrenta a elevadas inversiones en capital durante los próximos tres años.

"La empresa no ha articulado un plan estratégico claro desde el inicio de la pandemia. No nos convence la conveniencia de adquirir Air Europa. Vueling, la filial de bajo coste de IAG, no se ha establecido de forma significativa fuera de España", enumeran estos analistas.

Cabe recordar que IAG publica sus resultados del cuarto trimestre y del conjunto de 2022 este viernes.

PREFIEREN AIR FRANCE Y LUFTHANSA

Barclays ha iniciado la cobertura de Air France-KLM con un consejo de 'sobreponderar' y un precio objetivo de 2,30 libras frente las 1,67 libras a las que cotiza actualmente, lo que supone otorgarle un potencial de subida del 37%.

"Air France ha hecho progresos significativos reestructurando las relaciones laborales y el negocio doméstico", comentan estos analistas. Añaden que sus márgenes en el cuarto trimestre de 2022 fueron mejores que los de KLM, cuya debilidad a corto plazo se ve potenciada por la interrupción de las operaciones.

"La dirección estratégica de KLM podría tener que adaptarse si se mantiene el plan del gobierno holandés de reducir la capacidad de Schiphol Airport", apuntan estos expertos. "Sin embargo, las aerolíneas que operan en aeropuertos con capacidad limitada tienen la posibilidad de garantizar mayores ingresos unitarios, márgenes y rentabilidad", reconocen.

En cuanto a Lufthansa, han iniciado cobertura con 'sobreponderar' y con un precio objetivo de 14,80 libras (+53% desde los niveles actuales de cotización).

"Lufthansa es la empresa que más ha avanzado en la reestructuración de su balance después del Covid", explican desde Barclays. "Esperamos que siga avanzando en su desapalancamiento el próximo año", añaden.

En cuanto a sus preferencias entre las aerolíneas de bajo coste, Barclays ha iniciado la cobertura de Ryanair con 'sobreponderar' y un precio objetivo de 23 libras (potencial del 52%). Para EasyJet, sin embargo, fija un consejo de 'neutral' y precio objetivo de 5,10 libras, y para Wizz, recomienda 'infraponderar', con un precio de 24 libras frente a las 27,8 libras a las que cotiza actualmente.