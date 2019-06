El Banco de España critica prejubilaciones a los 50 años como las del Santander

La entidad firma el acuerdo con los sindicatos tras semanas de negociación

Cuidado con las prejubilaciones. Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ha cargado contra las salidas prematuras del puesto de trabajo, que, en su opinión, tienen un efecto negativo porque adelantan la edad de jubilación efectiva, la real, alejándola de la legal. Esto ocurre en muchos sectores de actividad, pero especialmente en el bancario, donde este lunes, precisamente, Santander ha firmado con los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ofrece prejubilaciones desde los 50 años con entre el 60% y el 80% del salario y bajas incentivadas para trabajadores de menor edad.

El Banco de España ha abogado en más de una ocasión por alargar la edad de jubilación como solución para aumentar la productividad y poner coto al problema de la inestabilidad del sistema de las pensiones. El supervisor cree que el alargamiento de la esperanza de vida, cercana a los 82 años en España, facilita que los trabajadores extiendan su periodo laboral.

El propio Hernández de Cos lo defendió este lunes en el curso que organizan estos días en Santander Apie y BBVA. “Todos tenemos la sensación de que una de las posibilidades de de afrontar el reto demográfico y las implicaciones que tiene para el sistema de pensiones es seguir aumentando la edad de jubilación”, apuntó sobre esta medida, que para él tiene “lógica” dado que la esperanza de vida ha aumentado unos diez años y “las condiciones sanitarias permiten que se retrase la edad de jubilación”.

Esta opinión contrasta con la tendencia de las compañías a dar salida a sus excedentes de plantilla a través de prejubilaciones. Aunque, preguntado concretamente por el ERE de Santander, el gobernador no quiso entrar a debatir sobre ninguna compañía en concreto, reconoció que estas prejubilaciones es posible que tengan que ver con que “los niveles de productividad en relación con los salarios no son los más adecuados" o con que “la formación continua no esté lo suficientemente desarrollada”.

En todo caso, para el gobernador “lo importante no es tanto la edad legal de jubilación como la edad efectiva de jubilación”. Y ahí está la clave del tema. Las prejubilaciones que fomentan los ERE llevan a los trabajadores a salir de la empresa hasta 15 años antes de la edad legal de jubilación, como en el caso del ERE firmado este lunes por Santander y los representantes de los trabajadores.

Hernández de Cos cree que, si se aprueba un incremento de la edad legal de jubilación pero no se traslada a la edad real a la que los empleados dejan su trabajo, dejaría de tener sentido la medida. “Si se aprueba un incremento progresivo de la edad de jubilación pero no se traslada a la edad efectiva de jubilación, por ejemplo porque se producen jubilaciones anticipadas masivas, tendremos que mirarlo porque no estaríamos logrando en absoluto el objetivo pretendido".

SANTANDER: BAJAS DESDE LOS 50 AÑOS

Precisamente, Santander firmó este lunes el acuerdo definitivo sobre las condiciones del ERE, en el que la entidad ofrece salidas incentivadas a sus trabajadores desde los 50 años. Al inicio de las negociaciones, el banco no tenía previsto bajar tanto la edad de las prejubilaciones, pero para conseguir su visto bueno decidió incluir a los trabajadores de 50, 51 y 52 años en el colectivo que se puede beneficiar de las condiciones de los del siguiente tramo, según explican fuentes sindicales.

Santander prescindirá finalmente de 3.223 trabajadores, principalmente de la red comercial, pero también de los servicios centrales, que ya sufrieron otro ERE en 2017 por las duplicidades que generaba la integración de Popular. Ahora las redundancias que hay que recortar están en la franquicia, que el banco adelgazará con 1.150 cierres de oficinas.

No solamente Santander fomenta este tipo de prejubilaciones. También otras empresas, entre ellas CaixaBank, han firmado recientemente ajustes de plantilla que implican salidas de la vida laboral prematuras. En el caso de la entidad de origen catalán, las condiciones ofrecen bajas indemnizadas desde los 53 años.