ArcelorMittal sube con fuerza impulsada por Thyssenkrupp

La acerera se dispara un 6%

ArcelorMittal sube un 6% este martes impulsada por las fuertes alzas en la alemana Thyssenkrupp, que se revaloriza con ganas (+5%) tras la decisión de Bruselas de vetar su fusión con Tata Steel. En todo caso, el comportamiento de ArcelorMittal en bolsa vuelve a sorprender por esa volatilidad y movimientos bruscos, incluso exagerados, a los que nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos.

ArcelorMittal ha demostrado últimamente ser muy sensible a cualquier información, especialmente a las relacionadas con los aranceles. Pese a que la compañía insiste en que las tarfias sobre China no le afectan especialmente, el mercado no lo interpreta así. Además, la acerera se ve aquejada por otros muchos problemas 'reales', como el aumento de las importaciones a Europa, que han deprimido los precios, o el impacto indirecto de estos aranceles, que afectan al sector automovilístico, uno de los clientes de ArcelorMittal.

En poco más de un mes, ArcelorMittal se desploma un 40% en bolsa. Los expertos de Bolsamanía dicen que lo que está ocurriendo hoy es un "rebote anunciado" que le llevaría, en un primer momento, a por los 16 euros, y posteriormente a por los 17. "Me cuesta creer que logre superar los 17 euros", advierte José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

Los 17 euros son una resistencia muy relevante y, además, hay que tener muy presente que el gráfico de la compañía muestra una figura de hombro-cabeza-hombro a largo plazo que apunta a los 9-10 euros. Por lo tanto, se estaría ante un rebote para luego seguir cayendo.

ArcelorMittal anunció el pasado 29 de mayo que aumentaba los recortes de producción en Europa (incluida la planta de Asturias) tras comunicar unos recortes iniciales a principios del mes pasado.

ArcelorMittal ha dicho que reducirá la producción primaria de acero en sus instalaciones de Dunkerque (Francia) y Eisenhüttenstadt (Alemania). Además, ha comunicado la reducción de la producción primaria de acero en su planta de Bremen (Alemania) en el cuarto trimestre de este año, en el que se prorrogará la parada prevista de los altos hornos para los trabajos de reparación.

ArcelorMittal ha comunicado también su intención de ampliar la parada prevista en el cuarto trimestre de este año para reparar un alto horno en Asturias (España).

Geert van Poelvoorde, CEO de ArcelorMittal en Europa, ha declarado que esta es una decisión temporal y "difícil de tomar para nosotros". "Dado el nivel de debilidad del mercado, sentimos que es la forma de actuar prudente", ha añadido.