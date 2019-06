Albella pide a las cotizadas un lenguaje sin "ambiguedades" en los hechos relevantes

El presidente del supervisor demanda información clara en los hechos relevantes

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene un mensaje para las cotizadas: las comunicaciones que se envíen al supervisor tienen que ser "claras" y actuar con "lealtad y respeto" al mercado.

El presidente del organismo, Sebastián Albella, ha aprovechado su intervención en el VII Foro del Consejero, organizado por IESE, KPMG y 'El País' para dar un tirón de oreja a las empresas ante la forma en que cumplen su obligación de comunicar al mercado información relevante y ha pedido que se acaben los mensajes "ambiguos".

"Las normas han de cumplirse, tanto en letra como en espíritu. En los hechos relevantes que se publican tras una filtración no es necesario contarlo todo, dar todos los detalles, pero no nos gusta el lenguaje calculado", ha criticado Albella. El presidente de la CNMV ha sido claro: el supervisor no está conforme con las comunicaciones "medidamente ambiguas" y que buscan "transmitir lo que está pasando de un modo que induce a pensar en que lo que está ocurriendo es algo distinto de lo que ocurre en la realidad".

Las empresas deben transmitir al mercado información "clara, veraz y exacta", aunque ha evitado referirse a casos concretos como el tuit de Ana Botín, presidenta de Banco Santander, sobre el acuerdo con LetterOne para refinanciar a DIA. Albella ha insistido en que es muy importante cumplir con un estándar de "lealtad y de realidad" cuando el supervisor requiere información sobre una situación concreta. "A veces aceptamos que no se den detalles que pueden perjudicar los intereses legítimos de la empresa correspondiente, pueden no ser necesarios para que el mercado se haga una idea de las situaciones, pero pedimos un lenguaje claro", ha insistido.

Para Albella la clave está en que la compañía cumpla los preceptos del Buen Gobierno Corporativo para transmitir confianza a los inversores, para reforzar la credibilidad de la propia empresa y para favorecer el crecimiento y la creación de valor a largo plazo.

REGULACIÓN PARA LAS CRIPTOMONEDAS

Albella se ha referido también a la necesidad de regular a nivel global las criptomonedas para mitigar los riesgos que pueden implicar estas divisas digitales, como los de custodia o de blanqueo. El gigante Facebook ha sido el último actor en sumarse al mercado de las criptodivisas. Este martes anunció el lanzamiento de su propia 'cripto', que se llamará 'libra', para 2020 respaldada por socios fundadores como Visa o Uber. El objetivo de Facebook es simplificar el envío de dinero por Internet sobre todo para los 1.700 millones de personas que aún no tienen acceso a un banco tradicional.

"Desde la CNMV, y esta sensibilidad la comparte el Banco de España, somos favorables a que haya regulación a nivel europeo e internacional, porque todos estos fenómenos nuevos representan riesgos relevantes de custodia, de blanqueo, etc.", ha manifestado Albella que ha definido la iniciativa de Facebook como "muy interesante".

"Están las criptomonedas puras, las que representan valor, y los criptoactivos que dan derechos y tienden a parecerse a los valores o títulos (bonos, acciones). Nuestro campo de actuación como CNMV es este segundo, el de las ICOs. El otro es un ámbito más propio de las autoridades monetarias y de supervisión bancaria. Es una iniciativa relacionada con el dinero electrónico, algo que tiene más de diez años", ha explicado el presidente de la CNMV.