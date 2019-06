Facebook desafía al sistema bancario y al bitcoin con su 'cripto' libra

Los expertos digieren la publicación del folleto técnico del Proyecto Libra y señalan que dispara un complejo cambio en las reglas del juego, ya que "puede convertirse en una de las mayores plataformas financieras del mundo", destaca Yoni Assia, cofundador y CEO de eToro. "Por primera vez uno de los gigantes tecnológicos, de las FAANGS ha dado un paso significativo en las finanzas, usando las 'criptos' para lanzar una cadena de bloques descentralizada y destinada a miles de millones de personas", agrega.

"El sistema bancario en su totalidad se verá afectado si la iniciativa tiene éxito" avisa Naeem Aslam, analista de Think Markets. Sin embargo, rebaja las expectativas al asegurar que "es demasiado ambicioso". Los analistas de RBC, por su parte, equiparan libra, que es como se llamará la 'cripto' a "la introducción del sistema iOS de Apple hace una década". "Es un momento crucial para la compañía y para la adopción global de las criptomonedas", aseguran, ya que Facebook cree que "el mundo necesita una divisa digital en la que se pueda confiar, acompañada de una estructura que pueda cumplir con la promesa de convertirse en el Internet del dinero".

Los creadores de la moneda ambicionan llevar la blockchain al terreno de los pagos reales ya que el documento publicado este martes revela que el objetivo final es poder, algún día, hacer pagos online y offline. En este sentido, Alberto Muñoz Cabanes, profesor de la UNED, pone el acento en la repercusión que libra pueda tener en las criptomonedas: "A corto plazo es una noticia positiva, pero a medio plazo puede suponer un cambio de paradigma que acabe en un nuevo mercado de 'criptos' privadas".

Finalmente, Facebook persigue crear la primera criptomoneda verdaderamente convencional: una forma de pago global y descentralizada que sea tan estable como el dólar, que pueda utilizarse para comprar casi cualquier cosa, y que pueda respaldar una gama completa de productos financieros, desde soluciones bancarias hasta créditos.

EL MERCADO DE LOS MICROPAGOS

El efecto más inmediato se verá en las transferencias de dinero entre terminales móvil. La intención es que libra se use principalmente para transferir dinero entre personas de países en desarrollo que no tienen acceso a los bancos tradicionales. "La idea es hacer tan sencillo como sea posible las transacciones financieras para todas las personas del mundo, vivan donde vivan y tengan o no tengan cuenta bancaria", explican a Efe fuentes de Facebook.

Facebook afirma que su objetivo es complementar las instituciones existentes y permitir a aquellos usuarios que pueden tener acceso a dispositivos móviles pero no cuentas bancarias ingresen al ecosistema bancario. Para respaldar este fin citan sus asociaciones con el Banco Mundial de la Mujer y otras organizaciones sin fines de lucro.

"Este tipo de grupos nos ayudará a mejorar la misión de inclusión financiera; a largo plazo, este proyecto se verá como una utilidad financiera", ha señalado Kevin Weel, vicepresidente de productos en Facebook a la agencia de noticias. "No tenemos la intención de sustituir a los grandes bancos centrales", ha declarado.

No obstante, toda la estructura está diseñada para establecer un sistema en paralelo al dinero fiat. Facebook y otras 27 instituciones, entre las que destacan firmas de capital de riesgo, organizaciones sin fines de lucro, firmas de criptografía, plataformas de intercambio y proveedores masivos de servicios de tecnología, telecomunicaciones, como Coinbase, Mastercard, Visa, eBay, PayPal, Stripe, Spotify, Uber, Lyft y Vodafone, forman parte de la Asociación Libra. Con todo, pese a ejercer de facto de "banco central" de la criptomoneda, esta entidad "no definirá una política monetaria", sino que la cantidad de libra en circulación vendrá determinada exclusivamente por la demanda que haya en el mercado.

FACEBOOK, EL PRIMERO, PERO NO EL ÚLTIMO

El proyecto del gigante de las redes sociales verá la luz en 2020. La red social trabajará en el desarrollo lo que queda de año y después la compartirá con la comunidad. Pero para integrar libra con el resto de sus servicios como Messenger y WhatsApp, Facebook sí ha creado una subsidiaria financiera Calibra. Al igual que la red social, Google y Amazon también han pedido permisos para ejercer como bancos, por lo que Muñoz Cabanes augura que libra "no será la última moneda de este tipo que se anunciará en un futuro próximo".

"Creemos que esto es solo el comienzo", coincide Assia. "Esperamos que otros gigantes tecnológicos sigan su ejemplo y que transmitan a la sociedad el potencial del blockchain para ser disruptivos en los servicios financieros tradicionales", agrega.

Otros expertos, en cambio, subrayan los múltiples defectos que ha evidenciado la red social para hacer patente su desconfianza. A modo de colofón, un tuit de Michael Hewson, analista de CMC Markets recoge buena parte del sentir de los mercados tras el anuncio: "Si no podemos confiarle datos a Facebook por qué demonios vamos a confiarle dinero", ha publicado en la red social.

Not being funny but if Facebook can't be trusted with data, why on earth would we trust it with money? #justasking