Unos 4,8 millones de puestos de trabajo en el sector de la aviación están en riesgo como resultado de la caída de la demanda de viajes aéreos debido a la pandemia del Covid-19, según los cálculos del Air Transport Action Group. Por ello, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) han emitido una declaración conjunta pidiendo una intervención gubernamental urgente para prevenir una "catástrofe laboral en la industria".

El impacto de las restricciones fronterizas y las medidas de cuarentena relacionadas con el Covid-19 ha cerrado efectivamente la industria de la aviación, poniendo en tierra los aviones y dejando inactiva la infraestructura y la capacidad de fabricación, señalan. De esta manera, IATA y la ITF piden a los diferentes gobiernos que proporcionen apoyo financiero continuo para la industria de la aviación y que vuelvan a abrir las fronteras de forma segura, sin cuarentena, mediante la implementación de un sistema globalmente armonizado de pruebas de Covid-19 antes de la salida.

Además, también solicitan que desarrollen una hoja de ruta para la recuperación de la industria a largo plazo, incluida la inversión en el reciclaje y la mejora de las habilidades de la fuerza laboral, y en tecnologías ecológicas, especialmente combustibles de aviación sostenibles. "La capacidad y velocidad en la que los países se recuperan del Covid-19 está estrechamente ligada a la recuperación de la conectividad aérea global". "Por lo tanto, la intervención y la inversión de los gobiernos no solo deben brindar apoyo a la industria del transporte aéreo ahora, sino también garantizar que sea adecuada para su propósito y sea capaz de respaldar el retorno del mundo a la normalidad después de la pandemia", explica el comunicado conjunto.

Desde IATA, su director general y CEO, Alexandre de Juniac, considera que "la aviación se enfrenta a una catástrofe laboral sin precedentes. Las aerolíneas han reducido los costes, pero solo les quedan 8,5 meses de efectivo en las condiciones actuales. Ya se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo y, a menos que los gobiernos proporcionen más ayuda financiera, es probable que aumenten a cientos de miles. La aviación juega un papel esencial conectando a las naciones y transportando carga y es de interés propio de los gobiernos ofrecer más ayuda financiera para mantener viable la industria. Pero lo que es más importante, los gobiernos deben trabajar juntos para reabrir las fronteras de manera segura. Eso significa poner en marcha un esquema global para probar a los pasajeros en busca del Covid-19. Con eso en su lugar, se puede eliminar la cuarentena y los pasajeros pueden tener la confianza para volar nuevamente".

Por su parte, el secretario general de la ITF, Stephen Cotton, afirma que "la industria de la aviación mundial se encuentra en un estado de crisis prolongada. Para fin de año, casi el 80% de los esquemas de reemplazo de salarios se agotarán, sin una intervención urgente de los gobiernos, seremos testigos de la mayor crisis de empleo que haya visto la industria. Pero puede evitarse con una estrategia clara y coordinada basada en la ayuda, la recuperación y las reformas. Los trabajadores de la aviación de todo el mundo están pidiendo a los gobiernos que actúen ahora, brinden el apoyo financiero que protegerá sus empleos y se comprometan a trabajar con sindicatos y empleadores para apoyar la recuperación a largo plazo de la industria. La fuerza laboral de la aviación es una mano de obra calificada que ha sido y seguirá siendo vital para la respuesta y recuperación del Covid-19 de las naciones. Si los gobiernos no actúan y no apoyan la aviación, no solo dañarán a la industria, sino que la sociedad en general sentirá los impactos con fuerza".