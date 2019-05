Iglesias descarta dimitir e insiste en entrar en el Gobierno tras la debacle del 26M

Podemos convocará un Consejo Ciudadano para analizar lo ocurrido en los comicios

"Sin paños calientes: los resultados electorales son malos, hemos experimentado un retroceso. No estamos contentos, pero no nos rendimos". Así ha iniciado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, su comparecencia ante los medios este lunes para dar cuenta de los resultados de la formación morada en las elecciones municipales, autonómicas y europeas celebradas este domingo 26. Iglesias no solo no descarta dimitir, sino que insiste en su idea de entrar a formar parte del futuro Gobierno de Pedro Sánchez.

Ya lo decía hace unos días, que veía de "sentido común" ser ministro en el Ejecutivo, y ahora se ha reafirmado en esta idea pese a la debacle electoral. "Con las fuerzas que tenemos vamos a ponerlas al servicio de construir un bloque de gobernabilidad", ha dicho Iglesias, que ha recordado que Podemos logró 3,7 millones de votos en las pasadas generales y que eso les legitima para formar parte del Gobierno.

"Esos 3,7 millones de votos pueden ayudar a que España tenga un gobierno progresista histórico, desde la modestia de lo que representamos", ha remarcado el líder de la formación morada, que ha asegurado que "no lo vamos a poner difícil" porque no van a pedir "nada que no nos corresponda". Aunque sí ha reconocido que, tras las elecciones del 26M, "a la hora de negociar no vamos a poder pedir muchas cosas que nos gustaría" precisamente por lo ocurrido este domingo, que en las redes sociales se está comentando bajo la etiqueta 'Hundidas Podemos'.

Según Iglesias, "tenemos que ser conscientes de lo que pesamos, pero podemos estar en la proporción modesta en que nos corresponde" en el Gobierno central y en otros que se van a formar en ayuntamientos y comunidades como Canarias, Baleares, la Comunidad Valencia o La Rioja. "Pondremos toda nuestra fuerza para hacer gobiernos que defiendan la justicia social y los derechos sociales", ha insistido.

NO DIMITE

Iglesias también ha dicho que ahora es momento de "hacer autocrítica" y de "asumir responsabilidades", y por eso ha anunciado que en las próximas semanas convocará el Consejo Ciudadano Estatal para valorar los resultados del 26M. No obstante, ha dejado claro que no se plantea dimitir. "Mi cargo está siempre a disposición de los inscritos e inscritas de Podemos", ha asegurado el dirigente, que ha hablado de lo ocurrido en Madrid, sobre todo en el Ayuntamiento, donde la izquierda no suma para mantener el Gobierno, que puede recuperar el PP si logra el apoyo de Ciudadanos y Vox.

"Nosotros pedimos el voto para las dos candidaturas que formaban originalmente la candidatura de Ahora Madrid (la de Manuela Carmena y la de Carlos Sánchez Mato). Actuamos con ética, y siempre pensé que era necesario que ambas estuvieran representadas en el Ayuntamiento", ha afirmado Iglesias, que ha sacado una enseñanza de todo esto: "A la izquierda no nos funciona cuando nos dividimos y cuando nos peleamos. Si algo nos enseña a todos es tener claro que la división resta y que la suma multiplica".