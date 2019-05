Iglesias ve "de sentido común" ser ministro en el Gobierno de Pedro Sánchez

El líder de Unidas Podemos dice que ya ha abordado esta cuestión con el socialista

24 may, 2019

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, da por hecho que será ministro en el futuro gobierno de coalición que quiere pactar con Pedro Sánchez. Según ha explicado en una entrevista con Efe, aunque las negociaciones formales entre Unidas Podemos y el PSOE no han empezado (lo harán una vez pasen las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26-M), este es un tema del que ya ha hablado con el presidente en funciones.

En opinión de Iglesias, se trata de una aspiración totalmente legítima. "Hay cosas que son de sentido común y creo que es evidente que no va a haber vetos. El PSOE no va a vetar a nadie y nosotros tampoco vamos a vetar a nadie del PSOE", ha afirmado el dirigente de la formación morada, que asegura que es una cosa "obvia" que ya ha tratado con Sánchez.

"Hay cosas que son obvias, y claro que lo hemos hablado, pero sobre estos contenidos de la negociación y cómo se hagan estas cosas me tienen que permitir que sea discreto", ha pedido Iglesias, que ha recordado que en los gobiernos de coalición están los candidatos de los partidos "porque si no, no se presentarían a las elecciones". "Ocurre en todas partes, creo que es una cosa que está fuera de discusión", ha insistido Iglesias, que ha puesto de ejemplos las coaliciones de la Comunidad Valenciana, Andalucía o Navarra.