¿Qué ofrecerá el PSOE a ERC a cambio de su abstención en la investidura?

Cataluña pasa de reclamar la independencia a pedir diálogo

Gobierno en solitario y nada de pactos antes de las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. Estos son los dos mensajes principales que se ha esforzado en transmitir el PSOE durante la resaca de las elecciones generales del 28 de abril para calmar las presiones, tanto de un pacto con Podemos como con Ciudadanos. Los vencedores no quieren hipotecarse con el uno ni con el otro, pero sí necesita buscar sintonía con varios partidos en la investidura de Pedro Sánchez. Entre las complicidades que requiere está la de los independentistas catalanes o Bildu.

Una sola abstención de cualquiera de estas tres fuerzas le basta a Sánchez para revalidar su cargo en la segunda vuelta de la sesión de investidura. De esta forma, y según las quinielas, los síes superarán a los noes, que es lo que se precisa en el segundo intento, según el reglamento del Congreso. Descartada la investidura en primera vuelta, ya que la aritmética de la mayoría absoluta no está al alcance del socialista, fuentes del partido reconocen a este medio que la abstención de ERC les daría mayor tranquilidad, ya que las cuentas son más holgadas.

El politólogo Jordi Pacheco y Canals se inclina por que los independentistas catalanes no se alineen con la ultraderecha en el bando del no, ya que "la abstención les sale gratis". No obstante, republicanos y postconvergentes no han dejado caer del todo sus reivindicaciones y aunque son conscientes de que su influencia ha quedado casi en nada, no se lo van a poner fácil al jefe del Ejecutivo en funciones.

Junts per Catalunya y ERC siguen ubicando un referéndum de autodeterminación en Cataluña como la única salida al conflicto catalán. No obstante, los neoconvergentes se niegan a abandonar de su discurso de "fidelidad al 1-O" por encima de todo lo demás, mientras que los republicanos apuestan por retomar la vía del diálogo y pedir al PSOE que se sienten a la mesa de negociación para hallar una salida política que permita levantar las causas judiciales sobre los soberanistas presos. Desde la Generalitat, también han declarado que esperan negociar con el Gobierno y no "darse la espalda".

HASTA DÓNDE OFRECERÁ EL PSOE

El PSOE, que se escuda en el tacticismo político y declara que no se plantea "un pacto con ERC", ha aplazado las conversaciones al 27 de mayo. Además de los posibles matrimonios en comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura o Aragón, donde los gobiernos pueden acabar en manos de coaliciones con Ciudadanos, los municipios catalanes y, principalmente, la batalla por Barcelona tendrán un papel capital.

Los expertos coinciden en señalar que la aproximación entre el PSOE y los republicanos sólo se producirá después de la cita con las urnas del 26-M. El socialista Jaume Collboni, la alcaldesa Ada Colau y el republicano Ernest Maragall parten como favoritos en la Ciudad Condal y del futuro acuerdo que surja en al capital catalana dependerá en gran medida el papel de ERC en el Congreso.

En cuanto al diálogo que pide la formación de Oriol Junqueras, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha dado una de cal y otra de arena. En declaraciones a Rac1, ha considerado que el resultado de las elecciones generales suponen un "aval" a que se reanuden las conversaciones con Catalunya, ya que los partidos más dispuestos a dialogar son los que han obtenido un mejor resultado.

Aun así, ha reclamado "escoger muy bien el momento" para retomar el diálogo, y ha dicho que meses atrás se esperaba de las negociaciones entre Gobierno y Generalitat más cosas de las que eran razonables. A su juicio, "aun no estamos en el momento en el que realmente se pueda establecer un dialogo resolutivo" y no llegará hasta que se conozca la sentencia del juicio al proceso soberanista y haya elecciones al Parlament que designen a unos interlocutores que se sepa realmente a quien tienen detrás, en sus palabras.

En tercer lugar, Sánchez agitará los presupuestos ante los partidos catalanes y recordará la inversión histórica que suponía para Cataluña su anterior oferta. Los expertos no esperan que el PSOE "castigue" a la comunidad autónoma recortando la subida del 66% que se preveía en el Proyecto Presupuestario de 2019. Además, fuentes del partido aseguran a Bolsamanía que el nuevo Ejecutivo "mantendrá" la abultada partida asignada a Cataluña en sus cuentas de 2020, ya que "no se configuraron para contentar a ERC sino como fuerte intervención social".

Eso sí, reconocen en el PSOE que "el objetivo de déficit que llegue de Europa pueden hacer modificar algunas de las cantidades, pero no los conceptos", lo que significa que no se garantizan los 2.251 millones ofertados en su totalidad.

Así las cosas, los socialistas reiteran que están dispuestos a hablar de todo dentro del terreno de juego que da el marco constitucional, lo que excluye "la independencia y el referéndum", insisten. En cuanto a una reforma de la Constitución, Iceta ha echado balones fuera y ha señalado que no existen las mayorías parlamentarias claras para que sea posible.

LAS POSIBLES COMBINACIONES DE LA INVESTIDURA

Está por ver si estos puntos convencerán a ERC para que la investidura sea un éxito. El sí de Unidas Podemos, PNV, Coalición Canaria, Compromís y PRC le da a Sánchez 175 votos. Con la abstención de los republicanos, es la combinatoria que ofrece mayor margen entre votos a favor y en contra. (175 síes frente a 162 noes). Por encima de la abstención de Bildu: 175 respaldos frente a 173 rechazos o la de Junts per Catalunya, que deja un resultado de 175 a 170.

Otras alternativas son el sí de Unidas Podemos, Compromís o PRC, Coalición Canaria, PNV y la abstención de Navarra Suma (174 Síes frente a 172 noes); el sí de Unidas Podemos y la abstención de ERC y PNV (165 síes frente a 164 noes); el sí de Unidas Podemos, PNV, Compromís y la abstención de Junts per Catalunya (172 síes frente a 171 noes).

El candidato socialista también podría optar por la abstención de Unidas Podemos, siempre y cuando consiguiera el apoyo de ERC, JxCat, PNV y EH Bildu (155 Síes frente a 153 Noes). A su vez, también podría negociar para lograr la abstención de una de las otras grandes formaciones o de varias: la abstención de PP y Ciudadanos (123 síes frente a 104 noes); la abstención de Ciudadanos, Unidas Podemos y PNV (123 síes frente a 122 noes) o la abstención de PP y el apoyo de Unidas Podemos (165 síes frente a 119 noes).