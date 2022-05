Una interrupción inmediata de las importaciones de gas natural de Rusia probablemente causaría graves paros en el suministro de energía para muchos estados miembros de la Unión Europea (UE). En caso de que se materialice un escenario de apagón, es decir, un cese total de todas las exportaciones de energía rusas, para el tercer trimestre de 2022, ¿qué países europeos se verían más afectados?

"La UE puede manejar fácilmente un embargo inmediato sobre las importaciones de petróleo crudo de Rusia", señala Allianz Trade en un informe, en el que detalla que, después de varias semanas de discusiones, la Comisión Europea ha presentado nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que incluye una eliminación gradual de seis meses de las importaciones de crudo ruso y una eliminación gradual de productos refinados para fin de año. Hungría, Eslovaquia y Chequia estarían exentos hasta 2024. Estos países se han mostrado reacios a firmar sanciones relacionadas con la energía, dada su fuerte dependencia del petróleo ruso y de sus vecinos para el suministro, ya que no tienen salida al mar.

Según los cálculos de Allianz Trade, Europa podría implementar un embargo de crudo de inmediato. Rusia proporciona alrededor de 3 millones de barriles por día (Mbb/d) de petróleo a los mercados globales. Aunque no todo ese suministro va a Europa, "la cantidad es un buen punto de referencia para el volumen de crudo que sería necesario sustituir a través de otros proveedores para equilibrar el suministro y, en teoría, estabilizar los precios en caso de embargo".

En su opinión, la OPEP por sí sola podría sustituir los 3 Mbb/d de crudo si aumenta su producción promedio de 28,2 Mbb/d en el primer trimestre de 2022 al nivel del segundo semestre de 2018. Como recuerdan, en aquel entonces, en ausencia de recortes de producción de petróleo acordados, la OPEP proporcionó un promedio de 31,5 Mbb/d. "Volver a este nivel no debería llevar más de uno o dos meses", dicen.

Además, los productores de petróleo occidentales que no pertenecen a la OPEP (Noruega, EEUU, Reino Unido) se estima que podrán proporcionar 0,5 Mbb/d adicionales de crudo a los mercados europeos a corto plazo. "Observar la producción mundial de crudo respalda nuestra opinión: la producción mundial se encuentra actualmente alrededor de 3 Mbb/d por debajo de los niveles anteriores al Covid-19, mientras que la producción rusa es la misma que antes de la pandemia".

"Mientras tanto, la UE podría aprovechar primero sus reservas estratégicas y volver a llenarlas más tarde. No obstante, un embargo requeriría cierta redistribución de los estados miembros con una baja dependencia del petróleo ruso a aquellos con una alta dependencia. Si tal redistribución no es posible de inmediato, algunos países, como Hungría y Eslovaquia, podrían evitar un embargo desde el principio, a menos, por supuesto, que Rusia implemente un embargo energético", apunta Allianz Trade.

PRECIOS DEL PETRÓLEO, HASTA LOS 150 DÓLARES EL BARRIL

Añaden que un embargo inmediato probablemente haría subir los precios mundiales del petróleo a un rango de entre 130 y 150 dólares el barril. Sin embargo, una vez que se haya cerrado la brecha de suministro de Rusia, los precios del petróleo deberían volver al rango reciente de entre 100 y 110 dólares.

Por otro lado, en las últimas semanas también se ha estado discutiendo un embargo a las importaciones de gas natural de Rusia. Una idea que "ha ganado terreno" desde que Rusia detuvo las entregas de gas a Polonia y Bulgaria el 27 de abril después de que ambos países se negaran a aceptar el nuevo requisito de que los pagos de energía de la UE se hicieran en rublos. "Rusia parece dispuesta a aumentar la presión sobre otros países europeos al amenazar con un corte de gas. No se puede descartar que el suministro de gas a otros países de la UE se detenga en la segunda quincena de mayo cuando, según se informa, vencen varios pagos de gas. En tal escenario, Rusia se adelantaría a una decisión de la UE de optar por un embargo".

Sin embargo, en el corto plazo, Allianz Trade cree que reemplazar las importaciones de gas de Rusia "resultará mucho más desafiante para Europa". Como detallan, "por un lado, muchos estados miembros dependen mucho más de Rusia para el suministro de gas que del petróleo. Además, los mercados mundiales de gas ya están muy ajustados. Como resultado, encontrar proveedores alternativos como Qatar, Argelia o Nigeria es más fácil decirlo que hacerlo. No solo existen obstáculos prácticos para expandir la producción rápidamente, sino que las negociaciones también pueden ser un desafío".

PAÍSES QUE PUEDEN HACER FRENTE AL FIN DE LAS IMPORTACIONES

Para determinar qué países europeos pueden hacer frente al fin de las importaciones de gas natural de Rusia y cuáles tendrían dificultades el próximo invierno sin el gas ruso, Allianz Trade ha simulado la evolución de las reservas de gas en las instalaciones de almacenamiento de los países europeos durante los próximos 12 meses.

Para cada país, tienen en cuenta las siguientes variables: la cantidad actual de gas almacenado; la evolución anual del consumo diario de gas (media de 10 años) para tener en cuenta el menor consumo de gas durante los meses de verano; la suposición de que el suministro de gas no ruso continuará fluyendo (pero no aumentará) y la suposición de que las importaciones de gas de Rusia se detendrán el 16 de mayo. Por lo tanto, los cálculos representan el peor de los casos, un escenario bastante conservador, y dejan de lado cualquier ajuste potencial en la oferta y la demanda, así como la posible sustitución por fuentes alternativas de energía. "No obstante, estos cálculos hipotéticos son útiles para identificar a los miembros de la UE que realmente se verían afectados por una interrupción del suministro de gas ruso", puntualizan.

Identifican siete países europeos que dependen poco o nada de las importaciones de gas de Rusia y que podrán manejar fácilmente el próximo invierno en caso de un embargo de gas europeo o un corte del suministro ruso. Dinamarca y Reino Unido apenas importan gas de Rusia, por lo que no importa, por ejemplo, que Reino Unido tenga muy poca capacidad de almacenamiento (1% de las necesidades anuales). En Suecia, el gas representa el 1,7% del uso de energía primaria. Ese número es mayor para Bélgica, Francia, Portugal y España (entre el 16% y el 28%), pero estos países cubren la mayoría de sus necesidades con otras fuentes, por lo que las importaciones de Rusia representan menos del 5% de sus necesidades totales de energía primaria. "Debería ser factible para estos países sustituir estas cantidades o reducir el uso con medidas de ahorro de energía para el próximo invierno".

Por otro lado, encontramos que Letonia depende significativamente de las importaciones de gas de Rusia: el gas representa el 24% del uso de energía primaria de Letonia y Rusia es su único proveedor de este producto. Letonia alberga una instalación de almacenamiento relativamente grande que actualmente está llena en un 35%. "Esto cubriría las necesidades del país durante los próximos nueve meses". Sin embargo, es el único almacenamiento funcional en la región del Báltico y hasta ahora también ha suministrado gas a Estonia, Lituania y Finlandia. Tanto Estonia como Lituania decidieron a principios de abril de 2022 dejar de importar gas ruso. "Por lo tanto, no está del todo claro cómo se distribuirá el gas actual en la instalación de almacenamiento entre los países de la región. Como resultado, Letonia puede estar a salvo durante algo menos de nueve meses".

Otros diez países de Europa Occidental y Central dependen en gran medida de las importaciones de gas de Rusia y "tendrían serias dificultades para pasar el próximo invierno sin ellas". En todos estos países, al menos el 9% del uso de energía primaria ha sido cubierto por gas ruso en los últimos años y el almacenamiento de gas podría agotarse en seis meses, a más tardar, si los suministros rusos se detienen a mediados de mayo y no hay sustitución ni energía. Bulgaria, a la que Gazprom cortó el suministro de gas ruso el 27 de abril, tiene la menor cantidad de gas almacenado, cubriendo solo el 3% del consumo anual. "Según nuestra simulación, se quedaría sin gasolina en la segunda quincena de mayo. Sin embargo, tanto el gobierno búlgaro como el polaco han anunciado que han asegurado suficientes suministros alternativos de gas. Tendemos a creer esto".

Más allá de Bulgaria, "Hungría parece más vulnerable a un corte del gas ruso", que representa el 36% de su uso de energía primaria. Sin ninguna medida de mitigación, el almacenamiento de gas de Hungría se agotaría después de 2,5 meses después de un corte a mediados de mayo. Alemania y Chequia serían los siguientes (después de unos 3 meses), seguidos de Eslovaquia y los Países Bajos (4 meses), Austria y Rumanía (5 meses) e Italia y Polonia (6 meses). El ejemplo de Polonia muestra que el almacenamiento relativamente completo (77%) no es suficiente para permitir que un país sobreviva un año entero por sí solo si la instalación de almacenamiento es comparativamente pequeña.

"Es probable que se produzcan algunos ajustes de alivio en la oferta y la demanda en caso de que se interrumpa el suministro de gas ruso. Pero es poco probable que todos los miembros vulnerables de la UE sobrevivan al próximo invierno sin grandes costos económicos".

¿PREPARARSE PARA UN ESCENARIO DE APAGÓN?

"Cortar a toda la UE o a la mayoría de los estados miembros del suministro de gas ruso, o una decisión de la UE de imponer un embargo a la importación de gas, sonaría en un escenario de apagón. Los riesgos de tal escenario están claramente en aumento", expresa Allianz Trade. Si bien sigue habiendo mucha incertidumbre sobre las implicaciones totales de un escenario de apagón para las perspectivas económicas europeas, la política puede ayudar a mitigar el impacto.

En particular, ven cuatro mejores prácticas cuando se trata de prepararse y navegar a través de un escenario de apagón. La primera de ellas que que se prepare al público para el escenario a la baja. "Los gobiernos y los responsables de la formulación de políticas deben crear conciencia sobre el riesgo muy alto y creciente de un escenario de apagón para reunir el apoyo de la población. Hasta ahora, los consumidores de gas se han mantenido como siempre. Los gobiernos deberían invertir mucho más esfuerzo en crear conciencia sobre cómo los hogares pueden ahorrar energía".

La segunda es comenzar a aumentar las reservas de gas hoy. "Los gobiernos deben prepararse hoy para la materialización de un escenario de apagón. Cada día y cada teravatio hora cuenta una vez que se detiene la importación de gas de Rusia. Los gobiernos ya deberían comenzar a incentivar el ahorro de gas hoy y llenar las instalaciones de almacenamiento tanto como sea posible para aumentar los niveles de almacenamiento en previsión de los meses de invierno más fríos. Las medidas podrían incluir el racionamiento de gas para edificios públicos, incentivos monetarios para los hogares que mantienen su consumo de gas por debajo de un cierto umbral, etc. En términos más generales, los gobiernos deberían abstenerse de ahogar las señales del precio del gas a través de topes de precios y subsidios directos a los precios. En cambio, el apoyo de las políticas debería cambiar en gran medida a una compensación global para los hogares vulnerables".

La tercera práctica sería desarrollar una mutualización de la escasez de gas en la UE para ayudar a controlar las interrupciones del suministro. "Si bien los estados miembros más dependientes de las importaciones de gas de Rusia son más vulnerables, toda la UE sufrirá si una sola economía entra en una recesión aguda y duradera. Para incitar a las economías muy expuestas a firmar un embargo de gas y reducir las perturbaciones en las economías individuales, la UE debería intentar mutualizar la posible escasez de gas presentando un plan de distribución de la carga, con objetivos de ahorro de gas para cada país".

Por último, la cuarta medida se refiere a fomentar el reparto de la carga sectorial para que todos estén mejor. "A nivel nacional, también se necesita un acuerdo sobre el reparto de la carga entre sectores. Esto requerirá una actualización de los planes nacionales de emergencia que son inadecuados para hacer frente a una escasez de gas importante o prolongada. Los consumidores a menudo se identifican como un grupo de usuarios protegido, lo que deja a la industria como el principal sector que soporta la peor parte del racionamiento, incluso cuando la proporción de empleo en riesgo en las industrias más dependientes del gas supera el 15% en Europa del Este y Alemania", concluyen.