OPINIÓN | ¿Afecta a la economía estar sin Gobierno y no dar dinero a las CCAA?

Ante noticias como la cumbre del G7 o el frenazo de la economía europea, siempre suenen voces -normalmente no del ámbito económico- que insisten en la urgencia de tener Gobierno en España. En los últimos días, la negativa del Ejecutivo a transferir dinero a las autonomías (no puede hacerlo al estar en funciones) ha puesto a estas en pie de guerra porque les deja sin recursos. Pero, ¿de verdad la economía necesita un Gobierno con tanta urgencia? ¿Hace falta que las comunidades tengan más recursos? La respuesta es no.