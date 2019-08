Money Talks | El mercado ignora el caos político en Italia y España... de momento

Si hay un país con unos políticos todavía peores que España, ese es Italia. Allí, Mateo Salvini ha forzado una moción de censura contra su propio Gobierno de coalición, así como suena. Hay truco, claro: lo que pretende es ir a nuevas elecciones y sacar mayoría suficiente para no tener que gobernar en coalición. Las encuestas le avalan. Pero claro, Conte, su socio hasta ahora, pretende evitarlo con otra coalición entre su Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Demócrata, algo así como el PSOE. Pero sería muy débil y no se descarta que entre incluso Berlusconi. En fin, hasta ahora gobernaban los equivalentes a Vox y Podemos en coalición, así que más raro no puede ser.