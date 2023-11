La inflación de la zona euro se situó en octubre en mínimos desde julio de 2021 al moderarse el avance de los precios hasta el 2,9%, igualando la estimación inicial y el consenso y muy por debajo de la lectura de septiembre, cuando el Índice de Precios de Consumo (IPC) se colocó en el 4,3%, según los datos de Eurostat la oficina de estadística de la Unión Europea (UE).

La moderación en los precios se debió principalmente a la caída del 11,2% en el coste de la energía. De hecho, el excluir del cálculo de la inflación el impacto de este componente, la tasa interanual se situó en el 4,9%.

Por partes, en octubre, la mayor contribución a la tasa de inflación anual de la zona euro provino de los servicios (+1,97 puntos porcentuales, seguido de alimentos, alcohol y tabaco (+1,48), bienes industriales no energéticos (+0,9) y energía (-1,45). Así, los alimentos no procesados se encarecieron un 4,5% interanual, los servicios subieron un 4,6% y los bienes industriales no energéticos un 3,5%.

La tasa subyacente, es decir, dejando fuera el impacto de la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, se relajó tres décimas, hasta el 4,2%.

Por su parte, la inflación anual de la UE fue del 3,6% en octubre, frente al 4,9% de septiembre. En este caso, la subida de los precios es la menor desde septiembre de 2021.

Por países, las tasas anuales más bajas se registraron en Bélgica (-1,7%), Países Bajos (-1%) y Dinamarca (-0,4%), mientras que Hungría (9,6%), Chequia (9,5%) y Rumanía (8,3%) tuvieron las tasas anuales más altas.

"La tendencia central de nuestras previsiones sigue siendo que la inflación no alcanzará las previsiones del Banco Central Europeo (BCE) en el corto plazo y, en particular, para el año próximo en su conjunto", aseguran los analistas de Pantheon Macroeconomics.

Consideran que la inflación energética se recuperará en el muy corto plazo debido a efectos de base, especialmente en diciembre, dada la caída intermensual de los precios del 6,9% en diciembre del año pasado. "Esto apunta a riesgos al alza para la inflación general, pero ahora esperamos un repunte general más marginal en comparación con nuestras perspectivas anteriores".

Estiman que el dato se mantendrá prácticamente sin cambios en noviembre, antes de un repunte hasta alrededor del 3,5%.

"Luego esperamos una caída al 2% para finales del primer trimestre. En el núcleo, la tendencia bajista también continuará. Prevemos que la inflación subyacente caerá hasta el 3,5% en diciembre y luego hasta el 2,5% a finales del primer trimestre. Esto es más rápido de lo que el BCE esperaba en septiembre, lo que guía nuestra opinión de que el BCE tendrá margen para recortar su tasa de política antes de lo que esperan los mercados, en marzo".