Continúa la temporada de resultados tanto en España y Europa como en Estados Unidos. En nuestro país le toca pasar por el confesionario a Naturgy, mientras que en Alemania lo hará Siemens.

A nivel macroeconómico, la agenda de los inversores estará marcada por la publicación del PMI de servicios en varios países como España, Italia o Francia. Además, en Estados Unidos y Canadá se conocerá el dato de la balanza comercial.

ECONOMÍA

Japón: PMI del sector servicios (01:30h)

China: PMI del sector servicios (02:45h)

Zona euro: declaraciones de De Guindos (09:10h), PMI compuesto de Markit (10:00h), PMI del sector servicios (10:00h), ventas minoristas (11:00h) y comparecencia de Lagarde (13:15h)

España: PMI del sector servicios (09:15h)

Italia: PMI del sector servicios (09:45h)

Francia: PMI del sector servicios (09:50h)

Alemania: PMI del sector servicios (09:55h)

Reino Unido: PMI del sector servicios (10:30h) y PMI compuesto (10:30h)

Estados Unidos: cambio en el empleo no agrícola (14:15h), exportaciones e importaciones (14:30h), balanza comercial (14:30h), PMI compuesto de MArkit (15:45h), PMI del sector servicios (15:45h), índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (16:00h), PMI no manufacturero del ISM (16:00h), inventarios de petróleo crudo de la AIE (16:30h), inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE (16:30h) y declaraciones de Grainard (22:10h)

Canadá: balanza comercial (14:30h) y declaraciones de Wilkins (18:30h)

EMPRESAS

Alemania: Siemens presenta sus resultados

Francia: BNP Paribas presenta sus resultados y Vinci presenta sus resultados

Italia: Unicredit presenta sus resultados

Dinamarca: Vestas Wind System presenta sus resultados

Estados Unidos: General Motors presenta sus resultados, Merck presenta sus resultados (12:00h) y Qualcoom presenta sus resultados (22:00h)

España: Naturgy presenta sus resultados (08:00h)