Ackman ha comentado a través de su perfil en Twitter que se ha pasado "del apoyo implícito a los depositantes a la declaración explícita de Janet Yellen hoy (ayer) de que no se está considerando ninguna garantía con la subida de tipos al 5%". "El 5% es un umbral que hace que los depósitos bancarios sean mucho menos atractivos. Me sorprendería que las salidas de depósitos no se aceleraran inmediatamente", ha afirmado el fundador de Pershing Square Capital Management.

Para Bill Ackman, lo más importante es proporcionar "una garantía de depósitos temporal en todo el sistema para detener la hemorragia", ya que, cuanto más dure la incertidumbre, "más permanente será el daño para los bancos más pequeños, y más difícil será recuperar a sus clientes".

Yesterday, @SecYellen made reassuring comments that led the market and depositors to believe that all deposits were now implicitly guaranteed. That coupled with a leak suggesting that @USTreasury, @FDICgov and @SecYellen were looking for a way to guarantee all deposits reassured… https://t.co/GqaP5LYpza