El EUR/USD está bajo presión este miércoles. El cruce de divisas cae un 1,7% hasta los 1,0543 ante las dudas que suscita la reunión de tipos del Banco Central Europeo (BCE) de este jueves. Hasta ahora se descontaba, ya que así lo había anunciado su presidenta Christine Lagarde, que el banco central acometería una nueva subida de 50 puntos básicos. Sin embargo, la crisis que ha provocado la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB), y el temor a que se extienda a Europa, ha cambiado las proyecciones de los expertos.

De hecho, muchos no saben ahora qué opinar. Lo cierto es que hay una gran incertidumbre en torno a la cita del BCE de este jueves, y los problemas que registran los bancos europeos en bolsa no ayudan a clarificar la situación. Y es que los problemas parecen multiplicarse para el sector financiero después de que el máximo accionista de Credit Suisse haya dicho que no invertirá más en la entidad suiza tras las últimas caídas. Esto ha provocado que sus acciones se hundan, y con ellas las del resto de bancos del Viejo Continente.

Así las cosas, el consenso ya no sabe si finalmente el BCE se atreverá con la subida prevista, si acometerá otra algo menor, de 25 puntos básicos, o si optará por dejar los tipos sin cambios por ahora a la espera de ver cómo se resuelve la crisis financiera que parece haberse desatado a raíz de la caída de SVB.

"El euro se ha convertido en la divisa más débil. Las perspectivas menos halagüeñas del BCE y las recientes turbulencias de los mercados han provocado que el euro se encuentre bajo presión de venta a mediados de semana", comenta James Harte, analista de mercado de TickMill Group, que añade que "la reunión del BCE será decisiva para el euro, ya que los operadores están divididos sobre si el banco subirá un 0,25% o un 0,50%".

Por su parte, Neil Wilson, analista de Finalto, comenta que las dudas que sobrevuelan la operativa ha provocado precisamente la revalorización del dólar. "La huida hacia la seguridad ha impulsado al USD", dice este experto. "No estoy seguro de que el BCE pueda seguir adelante con los 50 puntos básicos mañana en este ambiente febril", añade.

Lo cierto es que Lagarde y los suyos aún tienen mucho que hacer en lo que a la lucha contra la inflación se refiere, ya que se mantiene muy por encima del objetivo del 2% del BCE. La inflación general de febrero se situó en el 8,5%, solo ligeramente por debajo del 8,6% de enero, mientras que la subyacente se aceleró del 5,3% al 5,6%.

Esto había reforzado las expectativas de que el Banco Central Europeo tendría que subir aún más el precio del dinero, pero lo cierto es que ahora la quiebra de SVB no ha hecho más que arrojar más incertidumbre a la cita de este jueves, en la que además el BCE actualizará sus previsiones para el PIB y la inflación.