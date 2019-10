La guerra comercial amenaza a la NBA: China deja de emitir sus partidos

Tras un tuit del general manager de los Rockets apoyando a los manifestantes de Hong Kong

La guerra comercial ha puesto el dedo en la llaga. China ha anunciado que deja de emitir los partidos de pretemporada de la NBA en su televisión pública. Y todo por un tuit. El general manager de los Houston Rockets, Daryl Morey, apoyó a los manifestantes de Hong Kong a través de la red social. Más tarde lo borró. Pero el daño ya estaba hecho.

Llueve sobre mojado para las empresas norteamericanas en el gigante asiático. Desde la 'CNBC' apuntan que es siempre difícil para ellas hacer negocios allí porque corren el riesgo de enfadar al Gobierno local con cualquier declaración.

El mandamás de la NBA, Adam Silver, ha salido en defensa de Morey: "Le apoyamos completamente tanto a el como a su derecho a ejercer la libertad de expresión", ha afirmado.

La CCTV, tele estatal china, carga contra ellos: "Estamos muy insatisfechos con la postura de Silver y creemos que cualquier discurso que desafíe la soberanía nacional no entra dentro de la libertad de expresión", asegura la cadena a través de un comunicado.

En un primer momento, la CCTV amenazó con solo suspender la retransmisión de los partidos de los Rockets en represalia a los comentarios de su alto ejecutivo. Finalmente, ha decidido extender ese veto a toda la liga. Al menos, en pretemporada. ¿Llevará la prohibición aún más lejos impidiendo el visionado de la temporada regular?

El asunto no se queda ahí. En los sitios webs de tiendas deportivas como JD Sports o los comercios de los que es propietario Alibaba ya no venden material de los Houston Rockets. Si efectúas una búsqueda, no arroja resultados. Ha dejado de existir.