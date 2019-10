La guerra comercial hace más daño a la bolsa alemana porque es más exportadora

La confianza empresarial en Alemania ha sufrido un fuerte deterioro y alcanza niveles de 2012

Los mercados europeos están inmersos en una vorágine marcada por la crisis comercial mundial y los posibles efectos de un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Estos sobresaltos han afectado de forma diferente a las principales bolsas europeas, pero ha sido la bolsa alemana la más castigada ya que Alemania es la 'locomotora europea' y se sitúa como el país más exportador de la Unión Europea (UE). En términos interanuales, la bolsa germana ha cedido un 2,70%.

Alemania contiene la respiración en las últimas semanas, su situación "no es fácil" y es una evidencia que ha admitido la propia canciller alemana, Angela Merkel. El principal motor económico de Europa y la cuarta mayor economía del mundo no levanta cabeza y los datos macroeconómicos no dan respiro a Alemania, que cada vez se acerca más a la recesión.

En el segundo trimestre, la economía alemana se contrajo un 0,1% tras repuntar un 0,4% en los primeros tres meses del año, y esto abre la puerta a la recesión. La contracción se ha producido por la caída en las exportaciones, ya que los fabricantes del país llevan tiempo lidiando contra la menor demanda externa y las disputas comerciales que mantienen EEUU y China.

Desde UniCredit destacan que hay muchas incertidumbres para los exportadores alemanes. "Además del Brexit, esto es sobre todo por la disputa comercial y los posibles aranceles de EEUU a los automóviles europeos", señalan los analistas del banco italiano.

Los malos datos macro y las noticias que llegan desde el otro lado del Atlántico han generado que el sentimiento entre las empresas alemanas haya sufrido un fuerte deterioro, advierten desde la compañía de gestión de activos DWS.

Según el índice ifo de confianza empresarial que es el indicador más empleado para evaluar el sentimiento del sector corporativo alemán, la confianza empresarial se ha desplomado en el último año hasta alcanzar niveles de 2012, cuando la crisis del euro estaba en su momento álgido.

DAX ALEMÁN FRENTE AL CAC FRANCÉS

Los analistas de DWS ofrecen una comparativa del DAX con el índice de la bolsa francesa CAC que, en términos interanuales, se ha incrementado un 1,01%, y cuyo indicador "gemelo" del índice ifo que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE), muestra que el sentimiento en Francia viene repuntando desde principios de 2019.

Según DWS, esta fuerte divergencia entre los vecinos europeos se debe a la "pérdida de peso del sector industrial alemán en todo el mundo", mientras que la contribución de la industria al valor añadido total de Francia es menos de la mitad que en el caso germano.

Otro de los 'flancos' que separa a la bolsa germana y la francesa es el sector público. En el caso francés, su sector público es más potente y desarrollado y actúa "como un factor de estabilización a corto plazo cuando se debilita la demanda mundial", tal y como explican desde el fondo DWS. Sin embargo, el sector público alemán es más "comedido".