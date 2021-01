El Ibex acabó registrando caídas del 1% este jueves, superiores a las del resto de índices europeos, penalizado por los recortes en 'blue chips' como Repsol o Telefónica. Las palabras de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), rebajando el optimismo y advirtiendo de los "graves riesgos" para la recuperación económica que implica la pandemia, no gustaron a los inversores. Wall Street cerró con signo mixto, mientras que en Asia han dominado claramente los números rojos esta madrugada. Los futuros europeos vienen con caídas del 0,6%, mientras que los americanos ceden un 0,4%.

Este viernes el foco del mercado estará puesto en la publicación de los PMI preliminares de la Zona Euro (incluidos Alemania y Francia), Reino Unido y Estados Unidos. "Es probable que la mayoría de los PMI muestren que seguimos en pleno auge de la industria manufacturera, mientras que el sector servicios continuará con dificultades debido a las restricciones. Esto es bien conocido y no debería tener un gran impacto en el mercado", indican los expertos de Danske Bank en su informe diario.

En cuanto al aspecto técnico del Ibex, el selectivo perdió ayer el soporte de los 8.200 puntos y ahora parece "muy probable" que veamos un ataque al nivel de los 8.000 puntos, según señalan los expertos técnicos de Bolsamanía. En estos niveles sería importante que volviéramos a ver la vuelta de las compras. "Si no puede sujetarse en estos precios, es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta los mínimos del pasado 21 de diciembre que dibujara en los 7.663 puntos", avisan los analistas de Bolsamanía.

En el plano empresarial, cabe destacar las cuentas de Intel y de IBM que se publicaron anoche en Wall Street. Intel está cayendo un 7% en el 'after hours' después de que los ingresos trimestrales hayan incumplido las estimaciones del consenso. IBM, por su parte, cede alrededor de un 5% en el 'after hours', pero después de cerrar con alzas del 6,5% ya que los resultados se filtraron antes del cierre. Este viernes no figuran resultados destacados en la agenda.

Los inversores miran ya a la semana que viene, cuando llegará una avalancha de cuentas de España, con las cifras de Bankia, BBVA, CaixaBank o Siemens Gamesa, entre otras. Además, también se celebra la 'versión telemática' del Foro de Davos. Todo esto, después de una semana en la que, realmente, el optimismo se ha impuesto al pesimismo y en la que se ha celebrado especialmente la toma de posición de Joe Biden. Lagarde ha enfriado los ánimos en los últimos compases de la misma, pero lo cierto es que las bolsas siguen aguantando pese a las malas noticias sobre la pandemia y el riesgo económico que esto implica.