Qué poco dura la alegría en casa del pobre. Y, en este comienzo del año, el pobre vuelve a ser Europa. El S&P sube un 2,5% en 2021; el Nasdaq avanza un 4%... Mientras, el EuroStoxx se revaloriza apenas un 0,9% en el año; el Cac se deja un 0,3%; el Dax aumenta un 0,4%... Y el Ibex, que la semana pasada lideraba los ascensos en el Viejo Continente (+1,5%), ya está en negativo en el año (cotiza en 8.051 tras cerrar 2020 en 8.073 puntos)

El optimismo ha dominado la primera parte de esta semana. Parecía que los casos de coronavirus, que marcan récords un día sí y otro también en el mundo, habían perdido la capacidad de afectar a las bolsas. De hecho, es evidente que ahora mismo tienen un impacto mucho menor que el que tenían el año pasado. Sin embargo, mientras que Wall Street se muestra mucho más fuerte frente al negativo contexto, en Europa la debilidad de los índices es más patente tras el rally desde octubre, y es más complicado obviar lo que está ocurriendo.

Especialmente, si la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dice a las claras que ve "graves riesgos" para la recuperación económica debido a la pandemia. Lagarde desinfló la burbuja este jueves, en el marco de la reunión de tipos del BCE, después de una semana en la que se ha seguido hablando de recuperación pese a que los casos de Covid-19 no paran de aumentar y pese a que las restricciones no paran igualmente de imponerse en distintas partes del mundo.

Precisamente, las restricciones a la movilidad por parte de la Unión Europea (UE) son las que este viernes -y ayer jueves- penalizaron al sector y contribuyeron también a los descensos del Ibex. IAG se deja un 3,8% a estas horas, mientras que Amadeus cae un 2,4%. Finalmente, la UE ha acordado restringir más los viajes no esenciales, aunque, de momento, se ha comprometido a no cerrar las fronteras interiores para no dañar al mercado común y proteger la economía.

Y a todo esto se suma lo que llega de Asia, donde los números rojos se han impuesto claramente en el cierre semanal por el resurgimiento de los casos de Covid en China -donde se supone que, hasta ahora, estaba controlada la pandemia- y el aumento de los casos en el sudeste asiático. El Gobierno está realizando pruebas a millones de personas en Pekín y otras ciudades, y ha pedido públicamente que se evite viajar durante las vacaciones de febrero del Año Nuevo Lunar. Esto recuerda demasiado a lo que pasó el año pasado, cuando la pandemia empezaba a convertirse en una realidad, y no gusta nada a los inversores.