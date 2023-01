El Ibex 35 recibe un regalo este día de Reyes en forma de ligeras subidas (+0,1%, 8.614 puntos) que le permitan prolongar su buen momento al selectivo español. Este jueves, el índice cerró al alza y continuó el buen tono de este inicio de 2023, donde ya se ha revalorizado un 4,6%.

Hoy es festivo en España, por lo que se prevé una jornada de muy baja actividad, pero no en el resto de Europa, donde el día llega cargado de importantes referencias económicas.

Tampoco lo es en Estados Unidos, donde los datos de empleo oficiales darán una idea de la efectividad de las políticas que está llevando a cabo la Reserva Federal (Fed) tras un jueves que sorprendió a los inversores por los malos datos de empleo semanales así como del informe ADP.

EL IPC DE LA EUROZONA, BAJO EL FOCO

El día de Reyes llega con regalos, quien sabe si envenenados, en forma de importantes datos macroeconómicos. El primero de ellos, el IPC de diciembre de la eurozona, se conocerá a las 11 horas. Se espera que la inflación se modere al 9,7% desde el 10,1% de noviembre, al tiempo que el consenso estima que la tasa subyacente se mantenga en el nivel del 5%. A la misma hora también se conocerá el dato de ventas minoristas para el último mes de 2022, el cual se estima que retrocederá seis décimas porcentuales hasta el -3,3%.

“Las expectativas del Banco Central Europeo (BCE) deberían moderar la caída, pero también sabemos que las expectativas de la Reserva Federal (Fed) tienen el poder de eclipsar todo lo demás...”, explica Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank, quien cree que una inflación europea más débil “podría ablandar a los halcones del BCE, pero difícilmente cambiará la determinación del banco central de seguir endureciendo su política por ahora”.

“Por lo tanto, los repuntes de los precios del euro podrían ser interesantes oportunidades de compra para seguir avanzando hasta 1,10 frente al dólar a medio plazo”, añade.

Por otra parte, Alemania ha publicado este viernes sus datos de ventas minoristas para diciembre, unas cifras que han sorprendido muy negativamente, ya que se han situado en el nivel del -5,9% en tasa interanual desde el -5% anterior y el -2,5% que estimaba el consenso; respecto a noviembre, las ventas minoristas aumentan ligeramente más de lo que esperaba el mercado: un 5,1% frente al -2,8% de noviembre. Asimismo, los pedidos de fábrica han caído sustancialmente en tasa interanual hasta el -11%, 4 puntos porcentuales más de lo que estimaba el mercado y casi 7 respecto al dato de noviembre.

DATOS DE EMPLEO EN EEUU

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cerró este jueves con pérdidas tras un dato de empleo ADP mejor de lo esperado. La consultora privada señaló que diciembre se saldó con la creación de 235.000 puestos de empleo, casi el doble que la cifra de noviembre. Asimismo, el paro semanal se situó en mínimos de los últimos 3 meses y también sorprendió negativamente al mercado.

En este sentido, la auténtica prueba de fuego para el mercado laboral estadounidense será el dato de nóminas no agrícolas de diciembre, el cual se espera que se modere hasta el nivel de las 200.000 desde las 263.000 registradas el pasado noviembre.

“Entendemos que estas cifras u otras mejores no son actualmente del gusto de los inversores, por lo que la reacción tanto de los bonos como de las acciones, de cumplirse las expectativas de los analistas, no va a ser positiva”, explica Juan Fernández-Figares, director de análisis en Link Securities. No obstante, apunta este experto, en el caso de que las lecturas sean peores de lo esperado, “es muy factible que estos mercados reaccionen al alza”.

“Habrá que estar, además, muy pendientes de cómo se han comportado los ingresos medios por hora en el mes, ingresos que se espera hayan repuntado el 0,4% con relación a noviembre y el 5,0% en tasa interanual”, agrega.

Asimismo, en las últimas jornadas, dos importantes miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), los presidentes de las Reservas Federales de Minneapolis y de Kansas City, Neel Kashkari y Esther George, volvieron a reiterar el compromiso del banco central estadounidense en su lucha contra la inflación y hablaron de la posibilidad de que la Fed se vea forzada a subir sus tasas oficiales más de lo en principio previsto. Kashkari se mostró especialmente duro, señalando que el banco central debería subir los tipos hasta el 5,4%, un nivel sensiblemente más alto que el tipo terminal estimado por la Fed.

ANÁLISIS TÉCNICO

Por análisis técnico, el selectivo español sigue ganando posiciones tras superar este miércoles la resistencia de 8.540 puntos.

Para César Nuez, analista de Bolsamanía, todo apunta a que el Ibex 35 ha cambiado de tendencia. “En las próximas jornadas es probable que podamos ver como cubre el hueco bajista que se dejara el 10 de junio en los 8.711 puntos. En cuanto supere estos precios es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 9.000 puntos”, explica.

“El primer nivel de soporte se encuentra en los 8.208 puntos si bien los mínimos de la última corrección se encuentran los 8.059 puntos”, concluye.

OTROS MERCADOS

En otros mercados, repunta el petróleo. El West Texas suma un 0,6% y se intercambia por 74 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia en Europa, repunta un 0,5% y cotiza en los 79 dólares.

Caídas en el euro, que se deja un 0,07% y se sitúa en los 1,0512 dólares. El oro, en cambio, sube ligeramente, un 0,16%, hasta los 1.843 euros. La plata, por su parte, repunta un 0,6% hasta los 23,56 euros.

El rendimiento del bono estadounidense a 10 años retrocede hasta el 3,71%.

Por último, las principales criptomonedas, bitcoin y ethereum, retroceden un 0,3% hasta los 16.790 y los 1.245 dólares.