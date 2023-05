El Ibex 35 y el resto de bolsas mundiales están pendientes de la publicación, este miércoles, del dato más relevante de la semana: el IPC de abril de Estados Unidos. El consenso espera que el crecimiento interanual de la tasa general se mantenga sin cambios con relación al mes previo, en el 5,0%, y que el de la tasa subyacente baje ligeramente hasta el 5,5%-5,4% desde el 5,6%.

Mañana jueves se publicará en EEUU el índice de precios de la producción (IPP) del mismo mes, para el que se espera que su crecimiento interanual se sitúe a su nivel más bajo en dos años, tanto para el índice general (+2,4%) como para su subyacente (3,3%).

"De cumplir tanto el IPC como el IPP estadounidenses con lo esperado por los analistas, creemos que ello será muy bien acogido por los mercados. En sentido contrario, de mostrarse la inflación más resistente de lo estimado, la idea de que la Fed deberá seguir subiendo sus tasas de interés volverá a tomar fuerza, lo que provocará tensiones en los mercados de bonos y de acciones", comenta Juan José Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities.

Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets en Londres, considera que, aunque no veamos hoy una cifra de inflación mucho más débil, aún quedan las cifras de inflación y empleo de mayo de aquí a la próxima reunión de la Reserva Federal, y hay motivos para el optimismo en lo que respecta a la bajada de los precios, dado el comportamiento del IPP subyacente de EEUU en los últimos meses, que cayó al 3,4% en marzo, tras haber llegado al 9,6% hace un año.

En relación con esto y con los planes de la Fed, cabe señalar que el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, advirtió este martes de que las subidas de los tipos de interés tardarán un tiempo en calar en la economía antes de que la inflación vuelva a un nivel aceptable.

El funcionario del banco central no dio ninguna previsión sobre hacia dónde ve la política, pero dijo que no espera que la inflación vuelva al objetivo del 2% de la Fed hasta los próximos dos años. En caso de que la inflación no baje, dijo que la Fed siempre tiene la opción de subir los tipos.

Antes del IPC de EEUU, hoy se publica el IPC de Alemania de abril, que se espera se modere al 7,2% desde el 7,4%, mientras que continuarán conociéndose resultados empresariales. Además, también en el ámbito empresarial, es noticia NH Hotel (que volverá a cotizar a las 10 horas después de todo lo que ha ocurrido con Minor), y se sigue hablando de Ryanair, que ayer anunció que ha encargado 300 nuevos aviones a Boeing valorados en más de 40.000 millones.

POCOS PROGRESOS

En otro orden de cosas, cabe destacar que este martes el presidente de EEUU, Joe Biden, y los congresistas republicanos hicieron pocos progresos sobre el techo de deuda para evitar el primer impago de la historia de EEUU. No obstante, prometieron negociaciones sobre el gasto que abrirían la puerta a un posible acuerdo.

Según informa 'Bloomberg', Biden y los líderes del Congreso, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, tienen previsto reunirse de nuevo el viernes. "Durante estos últimos días y semanas, va a haber muchas posturas, política y juego, y va a continuar durante un tiempo", dijo Biden tras su reunión de una hora en el Despacho Oval con los líderes de ambos partidos. Pero, según el presidente, la conversación fue "productiva".

La intensificación de las conversaciones podría tranquilizar al menos temporalmente a los mercados antes del 1 de junio, cuando la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha advertido de que el país corre el riesgo de agotar su capacidad para hacer frente a todas sus obligaciones de pago.

MÁS PARA CONTROLAR LA INFLACIÓN

El Banco Central Europeo (BCE) debe hacer más para que la inflación vuelva a situarse en el objetivo del 2%, aun a la espera de ver el pleno efecto de las medidas que ha tomado hasta la fecha, según Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo. Schnabel afirmó este martes que, tras las subidas de 375 puntos básicos aplicadas desde el verano pasado, es conveniente aplicar subidas de tipos de interés más reducidas. Las subidas de un cuarto de punto seguirán permitiendo que los costes de financiación alcancen niveles suficientemente restrictivos.

"La inflación, especialmente la subyacente, sigue siendo demasiado alta", dijo Schnabel en Fráncfort. "Subiremos los tipos de interés con total determinación hasta que haya señales de que la inflación subyacente también está cayendo de forma sostenida", añadió.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0962 dólares (+0,02%). El petróleo pierde un 0,6%. El Brent se sitúa en 76,99 dólares y el WTI, en 73,25 dólares.

El oro cede un 0,30% (2.036 dólares) y la plata, un 0,24% (25,83 dólares).

El bitcoin cotiza a 27.676 dólares y el ethereum, a 1.844 dólares.

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,519%.