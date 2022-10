Más caídas. Eso es lo que anticipan el Ibex 35 y el resto de bolsas europeas para este martes (futuros: -0,6%) tras los descensos de ayer lunes a ambos lados del Atlántico. En Asia también se han impuesto los números rojos y el Hang Seng ha seguido sufriendo después de perder en la pasada jornada un 3% ante las nuevas restricciones del gobierno estadounidense al acceso de China a la tecnología de semiconductores de Estados Unidos.

Hoy se publica el desempleo en Reino Unido de agosto, aunque toda la atención está puesta en el índice de precios de producción de septiembre que se conocerá mañana al otro lado del Atlántico y el IPC del mismo mes que se anunciará el jueves. Este miércoles también se presentarán las actas de la última reunión de la Fed. Por supuesto, los resultados empresariales (los más relevantes llegarán el viernes) están igualmente en el foco.

Los expertos subrayan que el miedo a una recesión sigue pesando en el ánimo de los inversores. Después de un informe de empleo fuerte en EEUU, y ante la previsible subida de la inflación subyacente, todo parece indicar que la Reserva Federal (Fed) continuará implacable con sus fuertes alzas de tipos. Hay dudas, eso sí, sobre cuánto los subirá en la reunión del 1 y 2 de noviembre, con parte del mercado apostando por 75 puntos básicos y otra creyendo que levantará el pie del acelerador y optará por 50 puntos básicos.

"Con las últimas actas de la Reserva Federal, que se publicarán mañana, y el último informe sobre el IPC de EEUU, que se publicará el jueves, es probable que el estado de ánimo siga siendo un poco tenso, ya que los mercados evalúan la posibilidad de que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos de interés en 75 puntos básicos en noviembre y el riesgo de que empuje a la economía mundial hacia la recesión", apunta Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets en Londres. "Este riesgo fue reconocido por la gobernadora de la Fed, Lael Brainard, en sus comentarios de anoche, cuando expresó su preocupación por los retrasos en las políticas, que podrían afectar a la economía en los próximos meses", añade.

A todo esto se suma que hoy hay que estar pendientes de las previsiones del Fondo Monetaria Internacional (FMI), que se espera se revisen a la baja.

Con todo, el Ibex 35 parte este martes desde los 7.431 puntos. Los expertos de Bolsamanía reconocen que "no ofrece ni la más mínima señal de fortaleza" y subrayan lo cerca que se encuentra de los mínimos anuales. "Para las próximas sesiones, la resistencia clave se encuentra en los 7.700 puntos. Hasta que no veamos un cierre por encima de estos precios, no se confirmaría el inicio de un rebote en el selectivo español".

ALEMANIA Y LOS BONOS

Hoy sigue pesando también la decisión de Alemania, que ha propuesto un paquete de ayuda a hogares y empresas frente a los elevados precios del gas que supondrá el desembolso por parte del Ejecutivo de 96.000 millones de euros. La propuesta provocó ayer fuertes subidas en los rendimientos de los bonos alemanes.

"La subida de ayer de los rendimientos de los bonos alemanes asustó a los agentes del mercado, y el diferencial entre los rendimientos de los bonos alemanes e italianos ha empezado a estrecharse, lo que significa que Alemania, que antes se consideraba el lugar seguro de los bonos, ya no es el lugar donde los operadores pueden sentirse cómodos cuando miran su mercado de deuda", comenta Naeem Aslam, director de análisis de la firma británica AvaTrade.

ESCALADA EN UCRANIA

El mercado está también muy pendiente de la escalada bélica en Ucrania tras el último bombardeo masivo ordenado por Vladimir Putin contra docenas de objetivos civiles, incluida la infraestructura energética crítica.

Funcionarios rusos y aliados del Kremlin aplaudieron los ataques del lunes. Mientras, Putin ha advertido de que habrá más si Ucrania continúa con lo que ha llamado "actos terroristas" en territorio ruso. La Unión Europea ha denunciado los ataques con misiles como "crímenes de guerra" y el presidente francés, Emmanuel Macron, ha declarado que reflejan "un profundo cambio en la naturaleza" de la guerra.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 0,9681 dólares (-0,18%). El petróleo cae alrededor de un 0,6%. El Brent se sitúa en 95,69 dólares y el WTI En 90,50 dólares.

El oro cae ligeramente (1.671 dólares) y la plata pierde un 1% (19,41 dólares).

El bitcoin pierde un 2% (19.062 dólares) y el ethereum se deja un 3,5% (1.277 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años escala hasta el 4,007%.