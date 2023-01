El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas apuntan a un arranque en verde este lunes, cuando comienza la segunda semana de 2023. Los futuros del Viejo Continente avanzan un 0,7%, mientras que los futuros de Wall Street suben un 0,3%.

"Las bolsas europeas deberían seguir prosperando, aprovechando el viento de cola de la reapertura de las fronteras chinas, mientras que la fortaleza del euro debería alentar las entradas de capital", comenta Stephen Innes, socio director de SPI Asset Management.

En Asia se han impuesto las alzas esta madrugada, con ascensos especialmente pronunciados en el Hang Seng de Hong Kong (+1,5%) a medida que la apertura tras la retirada de las medida del Covid-19 se va afianzando. En el plano empresarial, Alibaba se ha disparado tras anunciarse este fin de semana que el fundador de Ant Group, Jack Ma, cederá el control del gigante de la tecnología financiera.

Redmond Wong, estratega de mercado de China en Saxo Markets, señala que la cesión del control de Ant y otros negocios por parte de Jack Ma ayudará a eliminar algunas incertidumbres y allanará el camino para desarrollar y expandir el negocio del grupo, recoge 'Reuters'.

Por lo demás, los mercados están pendientes este lunes de todo lo que está ocurriendo en Brasil, con el asalto al Congreso de los partidarios de Bolsonaro, que no aceptan el resultado electoral, en un movimiento que recuerda absolutamente a lo que ocurrió en EEUU con los partidarios de Trump. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha decretado la intervención federal en Brasilia para "garantizar la seguridad pública". Cabe subrayar que un buen número de empresas españolas cotizadas, empezando por Banco Santander, desarrollan buena parte de su negocio en el país. Habrá que ver si todo lo que está ocurriendo afecta a su cotización en bolsa.

TODOS PENDIENTES DEL IPC DE EEUU... Y DE LOS RESULTADOS

Después del dato de IPC de la eurozona que se publicó el viernes, que se frenó hasta el 9,2% en diciembre desde el 10,1% de noviembre (y frente a la estimación del consenso del 9,7%), este jueves se dará a conocer el IPC de diciembre de Estados Unidos, muy esperado por los inversores.

"Será otro factor clave para decidir si la Reserva Federal sube tipos en 25 o 50 puntos básicos en la reunión de febrero (...). Los discursos de la Fed de esta semana también serán interesantes para calibrar la interpretación de los miembros del banco central estadounidense sobre el último informe de empleo de la semana pasada", subrayan los analistas de Danske Bank.

Asimismo, la temporada de resultados arranca ya en EEUU. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Blackrock, Citigroup, Bank of New York y Delta Air Lines anunciarán sus cuentas del cuarto trimestre este viernes.

SEMANA COMPLICADA PARA GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs tienen previsto despedir hasta 3.200 trabajadores a partir de mediados de esta semana. Más de un tercio de los recortes procederán de sus principales unidades de trading y banca.

'Bloomberg' explica que el hecho de que vaya a despedir a tantos empleados responde a que, desde finales de 2018, la plantilla se disparó un 34% y el banco dejó a un lado su ejercicio anual de prescindir de los empleados con rendimiento más bajo durante la pandemia.

La situación de la industria, marcada por la desaceleración de la actividad de fusiones y los precios más bajos de los activos -así como una perspectiva incierta para los mercados y la economía-, también está impulsando al banco estadounidense a reducir costes.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0677 dólares (+0,31%). El petróleo sube un 1,4%. El Brent se sitúa en 79,61 dólares y el WTI, en 74,81 dólares.

El oro sube un 0,76% (1.883 dólares) y la plata avanza un 1,14% (24,25 dólares).

El bitcoin suma un 1,6% (17.207 dólares) y el ethereum, un 3,6% (1.309 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,56%.