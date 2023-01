En la semana del 9 al 13 de enero, el foco de los inversores se situará en el IPC de diciembre de Estados Unidos, que se espera refleje una moderación en el alza de los precios hasta el 6,7% anual.

Igualmente, especial relevancia tendrán la intervención del presidente de la Reserva Federal en un simposio financiero, el índice Sentix de confianza del inversor de enero de la eurozona y el IPC de diciembre en China.

Finalmente, en clave empresarial, dará comienzo en Estados Unidos la temporada de resultados contables del cuarto trimestre de 2022 con las cuentas de entidades financieras como JP Morgan Chase, Citigroup o Bank of America.

Detallamos, a continuación, todas estas citas:

LUNES 9 DE ENERO:

- Festivo en Japón. Día del Respeto a los Mayores.

- Producción industrial noviembre Alemania.

- Balanza comercial noviembre Francia.

- Tasa de desempleo noviembre Italia.

- Índice Sentix confianza del inversor enero eurozona.

- Tasa de desempleo noviembre eurozona.

- Resultados GAM.

MARTES 10 DE ENERO:

- Producción industrial noviembre España, Francia.

- Inventarios mayoristas noviembre final Estados Unidos.

- Intervención de Jerome H. Powell, presidente de la Reserva Federal, en un simposio financiero.

MIÉRCOLES 11 DE ENERO:

- Ventas minoristas noviembre Italia.

- Solicitudes semanales de hipotecas Estados Unidos.

- Dividendo Repsol (fecha de pago): 0,35 euros brutos por título.

- Resultados Sainsbury's.

JUEVES 12 DE ENERO:

- IPC diciembre China.

- Índice de precios de producción diciembre China.

- IPC diciembre Estados Unidos.

- Peticiones semanales de desempleo Estados Unidos.

- Balanza presupuestaria mensual diciembre Estados Unidos.

- Dividendo Gestamp (fecha de pago): 0,061 euros brutos por acción.

- Resultados Tesco, Whitbread.

VIERNES 13 DE ENERO:

- Balanza comercial diciembre China.

- Producción industrial noviembre Reino Unido.

- Balanza comercial noviembre Reino Unido.

- IPC diciembre final España, Francia.

- Producción industrial noviembre Italia.

- Balanza comercial noviembre eurozona.

- Confianza del consumidor Universidad de Michigan enero preliminar Estados Unidos.

- Resultados UnitedHealth Group, Delta Airlines, BlackRock, Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Citigroup, First Republic Bank, Bank of NY Mellon.