El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas anticipan este jueves una apertura alcista (futuros: +0,6%) después del cierre favorable de ayer en Wall Street (Dow Jones: +1,24%; S&P: +1,19%; Nasdaq: +1,28%) por el optimismo ante la posibilidad de que se llegue en Estados Unidos a un acuerdo sobre el techo de la deuda que evite el impago.

Los principales líderes políticas estadounidenses tranquilizaron este miércoles al mercado diciendo que EEUU no incumplirá el pago de su deuda. "Creo que al final del día no tendremos un impago de la deuda", dijo el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, a la 'CNBC'. El presidente Joe Biden se hizo eco de ese sentimiento más tarde en declaraciones desde la Casa Blanca: "Vamos a unirnos porque no hay alternativa", afirmó. "Todos los líderes en la sala comprenden las consecuencias del fracaso", añadió.

Aunque las tensiones sobre el techo de la deuda son recurrentes en EEUU y esta situación se ha vivido ya muchas veces, es verdad que en esta ocasión las cosas se han llevado a unos extremos que han conseguido poner más nervioso de lo normal al mercado.

El Ibex parte hoy desde los 9.211 puntos tras cerrar ayer con leves subidas del 0,22%. Hay cautela en el mercado debido al techo de deuda y la 'eliminación' de este problema actuará previsiblemente como catalizador para las bolsas y podría impulsar al Ibex de nuevo hacia los máximos anuales que tiene en los 9.539,9 puntos.

INDRA, DEUTSCHE BANK...

En el ámbito empresarial, atentos hoy a Indra después de que distintos medios hayan publicado que José Vidente de los Mozos podría ser el nuevo consejero delegado de la compañía una vez que este jueves deja el cargo Ignacio Mataix.

Fuera de nuestro país, el protagonista es Deutsche Bank, que ha acordado pagar 75 millones de dólares a las víctimas del depredador sexual Jefffrey Epstein para resolver una demanda federal que acusa al banco de permitir y beneficiarse del tráfico sexual de mujeres jóvenes por parte de su cliente.

Según el acuerdo, las víctimas de Epstein que se vieron afectadas por su tráfico sexual durante el tiempo en que fue cliente del Deutsche Bank, de 2013 a 2018, recibirían al menos 75.000 dólares y hasta 5 millones de dólares, dependiendo de una evaluación de sus reclamaciones.

ESCASEZ DE DATOS MACRO: HABLAN LAGARDE Y GUINDOS

Por lo demás, la agenda de este jueves incluye pocas citas macro relevantes, entre las que destacan las peticiones semanales de desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia en EEUU.

Además, hoy habla la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en Frankfurt, y el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en Madrid.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0832 dólares (-0,06%). El petróleo pierde un 0,3%, con el Brent en 76,72 dólares y el WTI, en 72,66 dólares.

El oro cae ligeramente (1.981 dólares) y la plata pierde un 0,4% (23,80 dólares).

El bitcoin sube y cotiza en 27.273 dólares. El ethereum recorta levemente (1.821 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,566%.