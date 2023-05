El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, asegura que el organismo todavía puede subir más los tipos de interés, pero que "la mayor parte de ajuste ya se ha hecho". Además, reconoce que no sabe cuál va a ser el punto final.

"Todavía queda camino por recorrer, probablemente el camino por delante sea más corto, pero no sé cuál va a ser el punto final", ha señalado durante su intervención en un evento financiero organizado por PwC. No obstante, sí que ha apuntado que los tipos de interés no volverán a estar en terreno negativo al menos "en los próximos cinco años".

Guindos también ha expresado que "la inflación en los servicios es lo más preocupante para el BCE".

Además, ha avisado de que la subida de tipos de interés va a provocar que "el coste de financiación de la propia banca se va a ir incrementado". "En algún momento será necesario que empiecen a competir vía remuneración de depósitos", ha dicho.

Por otro lado, en cuanto al sector bancario, el vicepresidente del BCE cree que los "no bancos" son el principal riesgo para el sistema financiero europeo, señalando a los fondos de inversión de alto riesgo: "Vemos los fondos de inversión como el mayor riesgo para las finanzas de la UE". Y considera que, "a priori, la banca europea es muy resistente".