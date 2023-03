“El hecho de que el bitcoin se moviera de una forma muy diferente a los mercados de renta variable, en particular, fue bastante instructivo”, ha indicado en una entrevista concedida a ‘Bloomberg TV’. Cabe señalar que, desde el comienzo de la crisis bancaria el pasado 10 de marzo, la criptomoneda reina acumula un repunte de alrededor del 40%.

