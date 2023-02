“El colapso de las criptomonedas fue doloroso a corto plazo, pero es necesario a largo plazo para que la industria crezca”, ha señalado Saylor en una entrevista concedida a ‘CNBC’. Asimismo, Saylor ha asegurado que existen “buenas ideas” como Bitcoin Lightning Network, “activos que se mueven a la velocidad de la luz, que son imparables y una mercancía digital que no puede ser degradada”.

