Por hacernos una idea, la malograda bolsa de Bankman-Fried procesó unos 37.000 millones de dólares en operaciones al contado en octubre, un mes antes de su quiebra; Coinbase, el segundo ‘exchange’ más grande del mundo, unos 47.000 millones; Binance, por su parte, procesó más de 390.000 millones. De ahí que cuando el mayor ‘exchange’ del mundo experimentara retiradas por más de 3.000 millones de dólares y se revelara que está siendo objeto de una investigación criminal por parte de Estados Unidos, todo el mundo contuviera el aliento.

Aunque, siendo fieles a la verdad, las dudas empezaron a surgir la pasada semana con la publicación de un breve informe de reservas elaborado por Mazars. El documento, explican desde ‘The Wall Street Journal’, no era un informe de auditoría, no abordaba la eficacia de los controles internos de información financiera de la empresa y subrayaba que la firma no avalaba las cifras. Sin embargo, bastaron dos números para que el miedo se extendiera.

Por un lado, Mazars señalaba que había 597.602 bitcoins bajo el concepto “saldo del informe de responsabilidad del cliente”, mientras que contabilizaba 582.486 bitcoins como “informe de saldo de activos”. Dicho de otra forma: Binance no cumplía con su ratio 1:1 de reservas a activos de clientes, concretamente por un 3% o cerca de 250 millones de dólares, según cálculos de ‘WSJ’. Así, “Binance estaba colateralizada en un 97%”, afirmaban desde Mazars.

Según la portavoz de Binance, Jessica Jung, “las garantías de dichos préstamos no están en BTC, sino en otras divisas”, indicando que el informe de Mazars no tenía en cuenta otras criptomonedas. Una tercera cifra del informe, en cambio, mostraba un pasivo ajustado a la baja en 21.860 bitcoins, hasta 575.742, indicando que Binance permitía a clientes tomar prestados activos digitales a través de préstamos. “Si Binance no hubiera proporcionado estos préstamos bitcoin, estaríamos colateralizados al 101%”, añadió.

Sea como fuere, las escasas y ajustadas cifras, la conocida opacidad de Binance con su negocio y los últimos episodios del mercado hicieron temer lo peor. Cabe recordar que la compañía que fundó y dirige Changpeng Zhao no es pública, por lo que no está obligada a producir estados financieros auditados y tampoco ha dado pistas sobre cuál es la situación de la compañía… ni tiene pinta de que vaya a hacerlo en el futuro cercano.

“No sabemos lo buenos que son los sistemas de Binance para liquidar activos para cubrir cualquier préstamo de margen. A la luz de lo que hemos visto en Bahamas, no quiero concluir que todos los sistemas sean tan buenos”, señaló Hal Schroeder, antiguo miembro del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB, por sus siglas en inglés) al ‘Journal’, en clara referencia a lo ocurrido con FTX.

Binance parece haber capeado el temporal: Zhao aseguró que han lidiado con momentos peores durante el desplome de Terra y FTX y un portavoz de la compañía señaló a ‘Bloomberg’ que la estructura de capital de la compañía está “libre de deuda”. “La gente generaliza. La gente se ve perjudicada por un intercambio, y perdieron dinero allí, y generalizan eso. Eso es sólo el comportamiento humano. No hay ninguna cantidad de retiradas que nos ponga bajo presión”, sentenció ‘CZ’ en un espacio de Twitter moderado por Binance.

Things seem to have stabilized. Yesterday was not the highest withdrawals we processed, not even top 5. We processed more during LUNA or FTX crashes. Now deposits are coming back in. 🤷‍♂️💪 https://t.co/WLK2KyCym0