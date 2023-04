La empresa de minería de bitcoin (BTC) Marathon Digital ha minado un récord de 2.195 BTC durante el primer trimestre de 2023. Esta cantidad supone un aumento del 74% con respecto al primer trimestre del año pasado y un repunte del 41% con respecto a los tres meses anteriores. Además, los ‘tokens’ están valorados en unos 62 millones de dólares.

“Durante el primer trimestre de 2023, hicimos progresos notables en la ejecución de nuestras dos iniciativas principales para el año, que son energizar nuestros equipos de minería previamente adquiridos para alcanzar nuestro objetivo de 23 exahashes a mediados de este año y optimizar nuestro rendimiento para que seamos más eficaces y más eficientes”, ha indicado dijo Fred Thiel, presidente y CEO de Marathon.

$MARA's March Production Update is here:

- Increased #Bitcoin Production 21% MoM

- Produced a Record 825 BTC in March ’23

- Produced a Record 2,195 BTC in Q1 ’23

- Increased Hash Rate 64% in Q1 ’23 (11.5 EH/s)

- Reported Unrestricted Cash and Cash Equiv. of $124.9M

- Increased… pic.twitter.com/Jc1ACI2kY2 — Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA) (@MarathonDH) April 3, 2023

Según el consejero delegado de la compañía, durante el trimestre aumentaron su tasa de hash operativa un 64%, de 7,0 exahashes a 11,5 exahashes. “Al mejorar nuestra tasa de hash, aumentamos nuestra producción de bitcoins un 41% con respecto al trimestre anterior. En marzo, produjimos la cifra récord de 825 bitcoins, un 21% más que el mes anterior”, ha explicado, al tiempo que ha reconocido observar mejoras en la consistencia del índice de hash, “lo que indica que algunas de las mejoras tecnológicas que hemos estado aplicando están empezando a surtir efecto”.

Durante el primer trimestre, Marathon aumentó su hash rate operativo un 64%, pasando de 7,0 EH/s el 1 de enero de 2023 a 11,5 EH/s el 31 de marzo de 2023. En marzo, aproximadamente 13.000 de los mineros bitcoin previamente instalados por Marathon (cerca de 2,0 EH/s) fueron energizados en las instalaciones de Applied Digital en Dakota del Norte. Aproximadamente 9.400 S19 XPs (c. 1,3 EH/s) fueron energizados en Ellendale, ND, y aproximadamente 3.500 S19 XPs (c. 0,5 EH/s) fueron energizados en Jamestown, ND.

A 1 de abril de 2023, la flota operativa de Marathon constaba de aproximadamente 105.200 minadores bitcoin, teóricamente capaces de producir aproximadamente 11,5 EH/s, según las especificaciones del fabricante.

Una vez instalados todos los mineros adquiridos anteriormente por Marathon, se espera que aproximadamente el 66% de la tasa de hash de la empresa sea generada por los S19 XP, que son aproximadamente un 30% más eficientes energéticamente que la generación anterior de equipos de minería. La empresa aún espera tener instalados aproximadamente 23 EH/s de capacidad a mediados de 2023.

Cabe señalar que el diseño de los S19 XP ha sido criticado por otra empresa minera de bitcoin, Compass Mining. En un informe de marzo, la empresa identificó “tres defectos” de los S19 que podrían provocar el sobrecalentamiento del equipo de minería o, en algunos casos, su apagado completo.

Marathon también ha señalado que redujo su deuda operativa en 50 millones de dólares, al tiempo que han aumentado sus tenencias de bitcoins de libre disposición en 3.132 bitcoins. Esto último ha sido posible gracias a un pago por adelantado de un préstamo a plazo y rescindir sus líneas de crédito con Silvergate Bank.

“Salimos del trimestre con aproximadamente 124,9 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo no restringidos y 11.466 bitcoin, cuyo valor de mercado era de aproximadamente 326,5 millones de dólares el 31 de marzo”, ha recalcado Thiel. El CEO también se ha mostrado optimista para lograr los objetivos del grupo “dadas las mejoras operativas y financieras que hicimos durante el primer trimestre”.