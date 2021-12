El problema se ha resuelto, ha asegurado CoinMarketCap.com en un comunicado, pese a que en la madrugada del miércoles, aún persistían los fallos y tanto los precios como las subidas que muestra el proveedor de datos son erráticos y varían a cada actualización.

Coinbase, la mayor bolsa de criptomonedas de Estados Unidos, explicó lo mismo en Twitter el martes, señalando que el comercio no se ha visto afectado. Unos minutos más tarde, Coinbase dijo que todavía está investigando el precio de los activos y las dificultades de comercio en Coinbase Wallet, que permite a los clientes gestionar sus criptoactivos. Ninguna de las dos empresas dio una explicación sobre el origen del fallo.

"Todavía no hemos encontrado ninguna prueba que sugiera que el fallo de hoy haya sido causado por una parte externa", dijo CoinMarketCap.com en un comunicado, mientras muchos en Twitter especulaban que el sitio había sido hackeado. CoinMarketCap.com es propiedad de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo.

Coinbase dijo antes en un tuit que algunos clientes estaban viendo valores inflados para criptoactivos "no negociables" y que era un problema de visualización. Aun así, los clientes estaban circulando capturas de pantalla de las ganancias y sus saldos repentinamente aumentados en línea.

We're aware some customers are seeing inflated values for non-tradable crypto assets on https://t.co/ohqDivCZYw and Coinbase Wallet. This is a display issue only and does not impact trading.

CoinMarketCap hizo bromas sobre el asunto en su Twitter, mientras que algunos usuarios dijeron que casi tuvieron un "ataque al corazón" al ver los precios anormales. El servidor de datos anunció un reinicio de sus sistemas mediante un apunte en la red social.

Following the irregularities we observed on our platform this afternoon, despite the issue having been fixed, we will be rebooting our servers as a final step in accordance with our internal remediation plan. Apologies for the inconvenience.