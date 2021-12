Las divergencias entre los analistas sobre cómo reaccionarán los criptoactivos son notables. Unos piensan que este miércoles se pondrá punto y final a las caídas, ya que se producirá un movimiento "compra en las noticias", diga lo que diga el banco central de EEUU en su decisión de política monetaria. Otros, en cambio, creen que la confirmación por parte de la Fed de que acelerará el 'tapering' y acercará las subidas de tipos al año próximo, prolongará la aguda corrección en los criptoactivos.

El bitcoin, un 33% por debajo de los máximos históricos, lo ha tenido difícil desde el inicio de esta semana, cuando se precipitó hacia 45.670 dólares. Desde entonces, se ha mostrado algo plano, tratando de encontrar apoyo en torno a los 47.000 dólares, donde "ha hallado una buena línea de flotación durante el último par de semanas, a excepción de la caída repentina de hace 10 días, por lo que este podría ser un nivel clave para la criptomoneda, ya que busca encontrar su ritmo de nuevo", comenta Craig Erlam, analista de Oanda. El martes recuperó los 48.000 dólares, donde sigue este miércoles.

"Una Reserva Federal flexible podría entusiasmar al criptomercado, pero puede ser mucho pedir dados los niveles de inflación que estamos viendo", agrega el experto.

Los indicadores técnicos juegan a favor de los pesimistas, ya que se intuye en los gráficos la formación un patrón de cabeza y hombros. "Las caídas actuales y la siguiente consolidación podrían completar el hombro derecho, con un cuello en 41.500 dólares y un mayor interés de compra justo en el nivel de 40.000 dólares", señalan en 'CoinTelegraph'.

Los datos que maneja Whalemap, que se define como una cuenta de análisis de transacciones en la cadena de bloques, también señalan el nivel de 40.000 dólares como una zona que hay que vigilar de cerca.

$BTC S/R update according to Volume Profile:

$47k has been a good support lately but if we break it, our next strong support is at $40k.

On the other hand, if we are able to break $50.6k resistance the next one is all the way at $56k.

Let's see which set up is going to play out! pic.twitter.com/hcmvmUbVln