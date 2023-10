El juicio contra Sam Bankman-Fried por el colapso de FTX ha llegado a un punto de inflexión. Este martes, Caroline Ellison, la antigua consejera delegada de Alameda Research, el fondo de cobertura de la compañía, declaró ante el tribunal encargado del caso que cometió fraude por orden directa de Bankman-Fried al robar miles de millones de dólares de los clientes de la plataforma de criptomonedas.

"Envié balances bajo la dirección de Sam que hacían que los balances de Alameda parecieran menos arriesgados para los inversores", reconoció Ellison, declarando también que Alameda había tomado fondos de FTX para realizar sus propias inversiones. Según la antigua CEO del fondo de cobertura, Bankman-Fried dio la orden de que "se utilizaran los fondos de FTX pero que se mantuviera el dinero en FTX" para satisfacer las retiradas de los clientes, algo estrictamente prohibido por las normas de ambas compañías.

Ellison también indicó que buena parte de estos fondos fueron destinados a "inversiones y donaciones políticas", así como a préstamos a miembros del círculo íntimo de Sam Bankman-Fried. Según Ellison, Bankman-Fried pensaba que la estrategia de donaciones políticas era "muy eficaz", pues ofrecía "rendimientos muy elevados en términos de influencia política" a un coste modesto.

Cabe recordar que, según los liquidadores de la quebrada criptobolsa, distintos altos cargos de FTX recibieron pagos por valor de más de 3.000 millones de dólares, de los cuales más de dos tercios habían sido concedidos a SBF.

"No me sentí bien al respecto. Podría parecer que Alameda... canalizaba dinero a los ejecutivos de FTX", añadió Ellison, al tiempo que reconoció que su relación sentimental con Bankman-Fried "creó algunas situaciones incómodas".

CRÉDITO ILIMITADO

Según Ellison, Alameda tenía una línea de crédito "esencialmente ilimitada" en FTX. Además, la antigua directora ejecutiva del fondo de cobertura subrayó que fue idea de Bankman-Fried establecer este procedimiento y que "Sam nos indicaba que pidiéramos prestado todo el dinero posible".

En este sentido, Ellison también arrojó luz sobre los motivos de la quiebra de FTX, provocada por la gran presencia en su balance de su token nativo, FTT. La antigua directiva de Alameda explicó que SBF dio orden de adquirir FTT "porque no quería poner en peligro ninguno de nuestros préstamos", ya que el token utilizado como garantía para los mismos.

"El valor del token FTT se deriva de la percepción del mercado sobre las perspectivas de negocio de FTX. No da derechos de propiedad, lo que lo diferencia de las acciones tradicionales de las empresas. Los estados financieros filtrados llamaron la atención del mercado sobre los posibles riesgos de liquidez y solvencia de Alameda en caso de que el valor del token de FTX cayera. Los rumores, especialmente en Twitter, de que Alameda también estaba utilizando tokens FTT como garantía de parte de sus pasivos exacerbaron las preocupaciones de solvencia de la empresa comercial", explicaron los expertos de S&P Global poco después de la quiebra de FTX.

En este sentido, Ellison no solo señaló que "era potencialmente engañoso" utilizar los tokens FTT en el balance, sino que se utilizó el token para pedir "miles de millones" de dólares prestados al criptoprestamista Genesis. Esta compañía fue una de las más afectadas por el colapso de FTX y terminó declarándose en bancarrota a principios de este año.

De igual modo, Ellison testificó que dependía de Bankman-Fried incluso después de ser nombrada consejera delegada de Alameda Research, a pesar de que SBF aparentemente se estaba retirando del fondo de cobertura que fundó para centrarse en dirigir la bolsa FTX.

Asimismo, aseguró que no tenía participaciones en Alameda ya que Bankman-Fried decidió que sería "demasiado complicado y no tenía sentido", aunque sí tenía una pequeña participación en FTX. "Pensó que era importante separar más visualmente Alameda y FTX", dijo Ellison sobre Bankman-Fried.

TESTIGO ESTRELLA DE LA ACUSACIÓN

La defensa de Bankman-Fried ha tratado de escurrir el bulto en Ellison, a la que acusan de no instalar suficientes medidas de seguridad para evitar el colapso de la compañía. Ellison, que mantuvo una relación amorosa en el pasado con SBF, se ha convertido en una figura clave en el proceso y ha sido considerada por los expertos como la testigo estrella del Gobierno, ya que los fiscales aseguran que ella y "unos pocos miembros de su círculo íntimo" conocían al detalle la auténtica realidad de la empresa mientras Bankman-Fried mentía al mundo.

En este sentido, 'The New York Times' se ha hecho eco de unos documentos de Google escritos por Ellison desde febrero de 2022 en los que narra los momentos finales de FTX y en los que admite no estar suficientemente cualificada para el puesto. En un extracto de otro documento publicado en noviembre, Ellison reconoce que la posible quiebra de la empresa "estaba pesando cada vez más sobre mí" y que "ahora que realmente está sucediendo, me sienta muy bien que haya acabado todo de una vez".

En declaraciones a 'NYT', Moira Penza, ex fiscal federal, aseguró que "no parece una estrategia eficaz que el acusado eche las culpas hacia abajo, especialmente con alguien que una vez fue su pareja sentimental".