“La quiebra de Genesis dista mucho de ser inesperada. Desde la quiebra de Terra-Luna, la mayor empresa de negociación extrabursátil de activos digitales ha recibido un golpe tras otro y su caída era sólo cuestión de tiempo”, señala Suneet Muru, analista de Inteligencia Temática de GolbalData. Muru indica que el mercado “valoró este acontecimiento hace meses”, por lo que “no asistiremos a una caída en picado de la capitalización bursátil como ocurrió tras el colapso de FTX”.

Sin embargo, aunque parece que el futuro cercano será tranquilo, sí se adivina marejada conforme avance el año, pues que la quiebra de Genesis “contribuirá en gran medida a romper la cadena de préstamos creada por el mercado alcista de 2021”. “Las consecuencias serán duras. La industria no podrá centrarse adecuadamente en construir de nuevo hasta que esto se elimine, pero llevará mucho tiempo. El invierno del metaverso también se agravará, ya que Decentraland figura como uno de los principales acreedores de Genesis”, apunta Muru.

“Es muy probable que DCG se vea obligada a vender activos para intentar tapar este agujero multimillonario. Si esto ocurre, provocará una conmoción sin precedentes en todo el sector”, sentencia este analista.

En este sentido, Teeka Tiwari, analista de Palm Beach Research Group (PBRG), destaca que la quiebra puede tener un efecto demoledor en Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), el mayor fondo de bitcoin del mundo, administrado por Digital Currency Group. En las últimas semanas, GBTC ha estado cotizando con una prima respecto al bitcoin de hasta el 50% cuando entre su creación en mayo de 2015 y febrero de 2021 cotizó a una prima media de entre el 30% y el 40%. ¿El motivo? Las propias dificultades de su matriz y de Genesis.

“Genesis tuvo una inmensa exposición a 3AC y Alameda Research. Genesis adquirió 17.443.644 acciones de GBTC y prestó dinero contra ellas a 3AC. Cuando 3AC quebró y Genesis intentó vender las acciones de GBTC que tenía como garantía, el descuento sobre el valor liquidativo del GBTC se disparó”, cuenta Tiwari, al tiempo que recuerda que, DCG, directa e indirectamente, posee “aproximadamente el 10% de las acciones en circulación de GBTC y asumió 1.650 millones de dólares en pasivos de Génesis”.

“Si se ve obligada a pagar a los acreedores de Genesis, puede que tenga que liquidar todo GBTC para desbloquear el valor de su participación y pagar a sus acreedores”, agrega Tiwari, quien advierte que, si esto ocurre, “se liberarán 643.572 bitcoins en el mercado”. “Eso son 13.700 millones de dólares en BTC. Sería un shock de oferta demasiado grande para que el mercado lo absorbiera limpiamente. En pocas palabras, se estrellaría el precio del bitcoin y daría lugar a una increíble oportunidad de compra”, apunta.

Por si fuera poco, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha rechazado el plan de DCG para dar más liquidez al fondo: convertirlo en un ETF. Según el regulador estadounidense, la propuesta no protegía lo suficiente a los inversores contra el fraude y la manipulación del mercado, una respuesta similar a la que recibieron otras propuestas anteriores para crear un ETF de bitcoin al contado.

A este respecto, las acusaciones que Genesis está recibiendo por parte de su antiguo socio, la bolsa de criptomonedas Gemini, amenazan con dañar todavía más su imagen ante los tribunales. El ‘exchange’ de los hermanos Winklevoss lleva semanas manteniendo una disputa abierta con Genesis a raíz de un préstamo de 900 millones de dólares relacionado con el programa Gemini Earn, un producto creado entre ambas compañías que llegó a su fin este mes de enero después de que Genesis y posteriormente Gemini pausaran las retiradas a causa del colapso de FTX.

Genesis prestaba los activos digitales de los usuarios de Gemini y enviaba una parte de los beneficios de vuelta a Gemini, que luego deducía una comisión de agente, a veces superior al 4%, y devolvía el beneficio restante a sus usuarios. La SEC ha acusado a ambas compañías de vender valores no registrados con este producto.

“También creemos que -además de deber a los acreedores todo su dinero- Genesis, DCG y Barry (Silbert) les deben una explicación. El tribunal de quiebras proporciona un foro muy necesario para que eso suceda. La luz del sol es el mejor desinfectante”, ha señalado en su cuenta de Twitter el CEO de Gemini, Cameron Winklevoss, quien ha amenazado con demandar a Silbert y a Digital Currency Group tras la quiebra de Genesis.

