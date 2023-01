Según Europol, aproximadamente el 46% de los activos (1.000 millones de euros) que se movían a través de Bitzlato estaban relacionados con actividades ilícitas. El análisis de la agencia gubernamental sugiere que el ‘exchange’ recibió más de 2.100 millones de euros en criptomonedas, en bitcoin (BTC), ethereum (ETH) dash (DASH) o dogecoin (DOGE), entre otros, que posteriormente fueron convertidos en rublos rusos.

“Si bien las conversiones de criptoactivos en monedas fiduciarias no son ilegales, las investigaciones sobre los operadores cibercriminales indicaron que grandes volúmenes de activos criminales pasaban por la plataforma. La mayoría de las transacciones sospechosas están vinculadas a entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), con otras vinculadas a estafas cibernéticas, lavado de dinero, ransomware y material de abuso infantil”, ha señalado la agencia comunitaria.

La operación, dirigida por las autoridades francesas y estadounidenses, desmanteló “la infraestructura digital del servicio, con sede en Francia, e interrogaron a destacados miembros de la dirección de la plataforma”. En la operación, señala la agencia comunitaria, también participaron autoridades policiales y judiciales de Bélgica, Chipre, Portugal, España y Países Bajos.

