Según la firma de análisis de la blockchain Santiment, el FOMO provocado por la carrera alcista del ethereum y el bitcoin (BTC) tras la compleción de Shanghai incitó a muchos inversores a entrar en el mercado de las ‘criptos’ a un precio elevado. Cuando el mercado empezó a retroceder y la expectativa de beneficio a corto plazo a disiparse, estos operadores comenzaron a desprenderse de sus ‘tokens’ a un precio menor al de compra e impulsaron una tendencia bajista en el mercado.

📉 With many traders #FOMO'ing in #Bitcoin above $30k and #Ethereum above $2k this past week, loss transactions have mounted as markets pulled back. Since Thursday, traders are moving coins below prices they obtained them at 3 times as often as above. https://t.co/6Coh9qurWk pic.twitter.com/2UsqszC6jm