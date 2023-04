Ya está aquí. La cadena de bloques Ethereum completó en las últimas horas la esperada actualización Shanghai, un evento que ha impulsado la cotización de su criptomoneda nativa ETH, que roza los 2.000 dólares este jueves y se sitúa en máximos de 8 meses.

“Deberíamos estar mirando hacia adelante a lo que nos espera en la hoja de ruta de Ethereum. Se han hecho muchos progresos, y se van a hacer muchos. Esto pinta un panorama tremendamente optimista de cara al futuro”, señala Jake Boyle, director del bróker de ‘criptos’ Caleb & Brown.

Según este experto, nos dirigimos (“o eso parece”) hacia una recesión, por lo que los inversores minoristas “serían el perfil de inversores que venderían en la situación en la que nos encontramos”. “Pero no parece ser el caso, y esto me sugiere que el perfil de los inversores en el ecosistema Ethereum ahora mismo tiende a ser de mayor escala. Parecen ser más de grado institucional, y no creo que ese tipo de inversor se apresure a vender en este momento. Están centrados en el largo plazo”, explica.

Había ciertas dudas entre los analistas sobre cuál sería la reacción del mercado, especialmente teniendo en cuenta la fuerte presión vendedora a la que se vio sometida ETH tras la compleción de ‘La Fusión’.

“Había una gran acumulación de 15.000 (validadores) esperando para entrar en la cola de salida, que lo hicieron de forma lineal. Ahora que se han procesado, se ha estabilizado. Esto nos permite despejar la cola en unas 2 semanas y está en línea con mi estimación anterior de unos 300 millones de dólares de presión de venta total”, señala en su cuenta de Twitter Hal Press, fundador de North Rock Digital.

“Esto sigue siendo mucho más alcista que mis hipótesis de referencia de hace un par de semanas”, ha añadido Press.

Uno de los factores que más han contribuido a esta presión vendedora menor de lo esperada han sido las pérdidas en las que están incurriendo la mayoría de ‘tokens’ de ETH estacados. Según un informe de la firma de análisis CryptoQuant, alrededor de 9,4 millones de ETH estacados (un 52% del total) se encuentran actualmente en pérdidas si se compara el precio actual de ETH con el precio en el momento en que cada ETH fue apostado. Asimismo, el depositante medio de los mayores ‘pools’ de apuestas también se encuentra en pérdidas.

La criptobolsa estadounidense Kraken, sancionada por la SEC por su servicio de ‘staking’, representa casi cuatro quintas partes de las retiradas de ETH apostados. Con todo, cabe señalar que lo que los usuarios están retirando son las recompensas, no las recompensas y la apuesta original. Esto, señalan los expertos, es más constructivo de lo que se había anticipado.

“Al ritmo actual, es razonable suponer que la cantidad total de ETH apostadas tenderá a la baja, pero también sigue habiendo fuertes entradas, con más de 15.000 ETH apostadas en 24 horas”, señala el analista de Nansen Andrew Thurman.

Según los datos de esta firma de análisis blockchain, 4,35 millones de ETH, alrededor del 24% del total, está apostado a más de 3.000 dólares, un precio que no se veía desde abril de 2022.