Según un informe de la firma de análisis CryptoQuant, el ETH no se enfrentaría a tanta presión vendedora como piensa el mercado después de Shanghai, debido a un importante factor: la mayoría del ethereum apostado (estacado, ‘staked’) se encuentra en pérdidas. De acuerdo con estos analistas, alrededor de 9,4 millones de ETH estacados (un 52% del total) se encuentran actualmente en pérdidas si se compara el precio actual de ETH con el precio en el momento en que cada ETH fue apostado. Asimismo, el depositante medio de los mayores ‘pools’ de apuestas también se encuentra en pérdidas.

Ethereum open interest hits a 6-month high as Shanghai Upgrade is just around the corner.



