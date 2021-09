Al respecto, el controvertido empresario, conocido por ser un defensor de esta 'altcoin', ha señalado que las tarifas del dogecoin tienen que bajar para que pueda usarse para las compras.

"Es muy importante que las tarifas de Doge bajen para que cosas como la compra de entradas de cine sean viables", dijo el director ejecutivo de Tesla en un tuit, en aparente referencia a los planes de AMC Entertainment Holdings Inc. de aceptar la criptomoneda inspirada en el popular meme de un perro Shiba Inu.

Super important for Doge fees to drop to make things like buying movie tix viable