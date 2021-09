La semana pasada, Aron confirmó que AMC aceptaría, a finales de este año, ethereums, litecoins y bitcoins cash, además de bitcoins para la compra de entradas y concesiones online.

Ahora, además, en un movimiento que señala la adopción de los tokens criptográficos por grandes empresas, ha ido más allá al consultar si debe aceptar la moneda que es actualmente la décima criptomoneda por capitalización de mercado y que sube un 0,4%, pese a las caídas generalizadas del resto del mercado.

Sinceramente, quiero escuchar tu opinión, a través de esta encuesta en Twitter. A finales de 2021, AMC aceptará Bitcoin, Etherum, Litecoin y Bitcoin Cash para los pagos en línea. He oído que muchos en mi Twitter deberían aceptar Dogecoin también. ¿Crees que AMC debería explorar la posibilidad de aceptar Dogecoin?

