El mercado de las criptomonedas mantiene el buen tono de las últimas jornadas este martes, con su capitalización total por encima del billón de dólares, mientras el ethereum sigue tirando del mercado, gracias a las buenas noticias que llegan de su cambio de protocolo a prueba de trabajo. El bitcoin, por su parte, retrocede marginalmente desde los máximos de un mes del lunes, por encima de 22.600 dólares y pone los 23.000 a tiro.

El valor de todos los tokens, según CoinMarketCap se ubica en 1,02 billones de dólares, niveles no vistos desde mediados de junio, por un impulso comprador que persiste desde finales de la semana pasada y que ha disparado el precio del bitcoin que se halla en niveles de resistencia que ya rechazaron las subidas hace aproximadamente 10 días. "Los compradores están tratando de defender el nivel de 19.150 dólares, pero la mecha larga de la vela del 13 de julio muestra que los bajistas están vendiendo cerca de la media móvil exponencial de 20 días. Ambas medias móviles están inclinadas hacia abajo y los indicadores de impulso como están en la zona negativa, lo que indica que los inversores bajistas están al mando", indica Alejandro Zala, country manager de Bitpanda.

En este contexto, destaca este experto que "el dominio del bitcoin sigue disminuyendo. Aunque alcanzó el 48% el 11 de junio, desde entonces se ha desplomado hasta el 41,7% actuales. "Si bien esta caída suele indicar un mercado con gran apetito de riesgo, con el actual mercado de bajo sentimiento, esto se traduce en una caída de los precios", comenta Zala.

En otros tokens, el ether -unidad de la red ethereum- ha rebasado los 1.500 dólares y sube un 40% desde hace una semana. Otras 'altocoins' presentan también subidas de importancia. Mención aparte merece el MATIC, el token de la cadena de bloques Polygon, que deja un auge del 20% en las últimas 24 horas y del 60% desde hace una semana.

Los expertos, no obstante, llaman a no dejarse deslumbar por estas subidas. "Los movimientos que estamos viendo en general no me parecen sostenibles, aunque el hecho de que las noticias en el espacio de las criptomonedas no se hayan deteriorado aún más será alentador para la comunidad", comenta Craig Erlam, analista de Oanda.