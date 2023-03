Pocos movimientos y tibieza en las criptomonedas. El bitcoin (BTC) se gira levemente al alza y sube un 0,1% en las últimas 24 horas hasta los 22.400 dólares. El ethereum (ETH), por su parte, repunta un 0,5% y vuelve a acercarse a los 1.600 dólares.

Craig Erlam, analista sénior de Oanda, considera que la criptomoneda reina ha conseguido estabilizarse “bastante rápido” tras la caída del viernes, con los inversores intentando recuperar posiciones provocado por el descalabro de Silvergate Bank. “Los temores resurgieron naturalmente justo cuando parecía que las criptomonedas estaban superando la debacle de FTX. La cuestión ahora es hasta qué punto se extenderá el efecto dominó y hasta qué punto minará la confianza en el sector. BTC ya había estado luchando para superar la resistencia de 24.500-25.500 dólares y esto lo ha hecho mucho más difícil”, apunta este experto.

En la esfera ‘cripto’ no hay muchas novedades, más allá de lo que ya se conoce. Los titulares negativos han minado el optimismo del mercado, con numerosos analistas destacando que lo peor, no solo no ha pasado, sino que cualquier rebote podría llevar irremediablemente a una fuerte corrección. En esta postura se sitúa la firma de análisis CryptoQuant, que señala que las tasas de financiación de los activos digitales muestran que el mercado es claramente bajista y apuestan por más caídas en el futuro cercano.

En el escenario macroeconómico, todos los ojos vuelven a estar puestos en la Reserva Federal (Fed). O, mejor dicho, en su presidente. Jerome Powell comparecerá este martes a las 16 horas ante el Comité Bancario del Senado, donde se espera que revele alguna pista de cuáles serán los próximos pasos en la política monetaria de la Fed. Asimismo, el miércoles deberá volver a comparecer ante los responsables políticos, en esta ocasión ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

“Desde la última reunión del FOMC, hemos asistido a una cifra de nóminas agrícolas espectacular, un repunte de las cifras de inflación, un descenso de los beneficios del S&P500 menor de lo esperado y unos datos de actividad económica en general alentadores. Y eso es un problema”, explica Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

Esta experta destaca que el hecho de que el mercado laboral estadounidense y la actividad económica no reaccionen a la subida de tipos de la Fed es un quebradero de cabeza para el banco central. “Hace que sus armas sean menos eficaces para luchar contra la inflación. Muchos argumentarían que los cambios en los tipos tardan en filtrarse en la economía, pero la campaña de endurecimiento de la Fed comenzó en noviembre de 2021, hace 17 meses, las subidas de tipos comenzaron hace aproximadamente un año. Ya es hora de que empecemos a ver el impacto de unos tipos más altos a través de los datos”, apunta.

En este sentido, hay cierta disparidad entre los miembros de la Fed, ya que algunos como Bostic abogan por mantenerse en los 25 puntos básicos, mientras que otros como Bullard o Kashkari abren la puerta a subidas mayores de lo inicialmente previsto. La herramienta FedWatch de CME otorga una probabilidad del 27% a una subida de 50 puntos básicos el próximo 22 de marzo. Los próximos datos, como el informe de empleo que se conocerá este viernes, pueden darle un vuelco al actual escenario.

En el resto del mercado, movimientos destacados en ripple (XRP) y polygon (MATIC), que suben un 2% y un 3%, respectivamente. En el lado negativo, cardano (ADA) cede un 0,4%.