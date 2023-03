La reacción del sector de las criptomonedas al anuncio de Silvergate Bank no se ha hecho esperar. Numerosas empresas han anunciado que reducirán o terminarán su relación con el criptobanco después de que este haya retrasado la publicación de sus resultados. Los últimos informes sobre Binance y la investigación sobre su relación con FTX y Alameda que el Departamento de Justicia estaría realizando, también han preocupado al mercado.

Uno de los primeros en dar la espalda al banco californiano ha sido el ‘exchange’ Coinbase, que ya no procesa pagos con Silverbank como origen o destino. “A la luz de los recientes acontecimientos y por un exceso de precaución, Coinbase ya no está aceptando o iniciando pagos hacia o desde Silvergate. Coinbase facilitará las transacciones en efectivo de clientes institucionales con nuestros otros socios bancarios y ha tomado medidas proactivas para ayudar a garantizar que los clientes no experimenten ningún impacto de este cambio”, ha indicado la compañía en una serie de tuits.

At Coinbase all client funds continue to be safe, accessible & available.



In light of recent developments & out of an abundance of caution, Coinbase is no longer accepting or initiating payments to or from Silvergate. — Coinbase (@coinbase) March 2, 2023

A la criptobolsa dirigida por Brian Armstrong no ha sido la única se le han sumado otros importantes actores del sector como es el caso de la compañía de servicios financieros Galaxy Digital. La firma de Michael Novogratz ha indicado que no tiene exposición a Silvergate, cuyas acciones se desplomaron por encima del 50% este jueves, y ha asegurado que la medida se ha tomado por un “exceso de precaución”.

“Esta medida forma parte de nuestro riguroso proceso de gestión de riesgos para garantizar la seguridad de los activos de los clientes y de la empresa. Galaxy mantiene su compromiso de ayudar a los clientes a navegar en un entorno de mercado en constante cambio”, han añadido.

1/2 In light of recent developments, Galaxy has stopped accepting or initiating transfers to Silvergate. As a firm, we continue to have no material exposure to Silvergate, and this action was taken out of an abundance of caution. — Galaxy (@galaxyhq) March 2, 2023

Paxos Trust, empresa hasta hace poco emisora de Binance USD (BUSD), también ha cortado sus vínculos con Silvergate, además de suspender “todas las transferencias” a la cuenta de la firma, pero también ha destacado que continuará procesando los pagos salientes.

Statement from Paxos on Silvergate Bank: Paxos does not have any material exposure to Silvergate. Paxos’ priority has always been the protection of its customers’ funds and assets, and as such we leverage a diverse network of banking partners. — Paxos (@PaxosGlobal) March 2, 2023

Por su parte, Circle, emisora de la moneda estable USD Coin (USDC), ha indicado que está “en proceso” de “cancelar algunos de sus servicios y notificárselo a nuestros clientes”. “Por lo demás, todos los servicios de Circle, incluido USDC, funcionan con normalidad”, han añadido.

1/ We maintain relationships with several banking partners. We are sensitive to the concerns around Silvergate and are in the process of unwinding certain services with them and notifying customers. Otherwise, all Circle services, including USDC are operating as normal. — Circle (@circle) March 2, 2023

“Seguimos adelante con nuestros planes para ampliar nuestro abanico de socios bancarios y los servicios que ofrecemos a través de todos ellos, incluida la acuñación y el canje de USDC. Como se indica en nuestras declaraciones públicas, Circle cuenta con múltiples socios bancarios de reserva y liquidación que gestionan las reservas de efectivo de USDC, proporcionando una sólida gestión de la liquidez”, han agregado desde la compañía.

Asimismo, Bitstamp ha indicado que sus servicios de transferencia bancaria serían proporcionados por “otros socios bancarios globales”. “Tenga en cuenta que Bitstamp no puede ser responsable de ningún fondo depositado en la cuenta bancaria de Silvergate. Si decide depositar fondos en esta cuenta, lo hace bajo su propio riesgo”, ha advertido la firma.

As a precautionary measure in light of recent news, we are no longer processing transfers with Silvergate.

Bank transfer services will now be provided by our other global banking partners. Bitstamp client funds remain secure and fully available.

Read more: https://t.co/8Re4cXFstD — Bitstamp (@Bitstamp) March 2, 2023

Cabe recordar que Silvergate podría estar siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por su relación con la quebrada FTX y sus filiales. Según informó ‘Bloomberg’, el criptobanco con sede en California no está acusado de ningún delito, pero los investigadores intentan descubrir hasta dónde llegaban los acuerdos con FTX y Alameda.

Por otra parte, en las últimas semanas, ‘Forbes’ y ‘Reuters’ han publicado informaciones en las que señala que Changpeng Zhao, CEO de Binance, podría haber realizado movimientos similares a los que provocaron la quiebra de FTX.

Según estas publicaciones, ‘CZ’ habría movido 400 millones de dólares en ‘stablecoins’ de una cuenta en Silvergate de la filial estadounidense independiente de Binance a Merit Peak, una compañía administrada por el propio Zhao. El CEO de Binance US no habría tenido conocimiento de estos hechos, según estos medios.