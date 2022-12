El gobernador del Banco de la Reserva de la India (RBI, por sus siglas en inglés), Shaktikanta Das, ha asegurado que la siguiente crisis mundial la causarán las criptomonedas, estén o no estén reguladas.

“Recuerden mis palabras: la próxima crisis financiera vendrá por las criptodivisas privadas. Después del episodio de FTX creo que no es necesario decir nada más sobre las ‘criptos’”, ha subrayado en el BFSI Insight Summit 2022 organizado por ‘Business Standard’.

Según Das, las criptomonedas surgen como una forma de reemplazar o eludir el sistema bancario y ha subrayado que, en el fondo, son incompatibles por naturaleza con la regulación. “No creen en bancos centrales, no creen en un mundo financiero regulado. Todavía no he escuchado un buen argumento sobre qué propósito público sirven”, ha criticado el gobernador.

El RBI se ha mostrado frontalmente en contra de las ‘criptos’, asegurando que deberían imitar a China y prohibir su uso en el país, a pesar de la alta popularidad de los activos digitales en su territorio. “Deberían ser prohibidos porque si se les permite crecer, si son reguladas y se les permite crecer… Por favor, recuerden mis palabras: la próxima crisis financiera vendrá por las criptodivisas privadas”, ha concluido Das.

Cabe destacar que el Gobierno de la India actualizó este lunes a los miembros del Parlamento nacional sobre sus planes de regulación de criptomonedas, así como de investigación de los ‘exchanges’ bajo sospecha de haber realizado operaciones ilícitas en el país asiático, los cuales se han saldado con la detención de tres sospechosos.

“Por definición, los criptoactivos no tienen fronteras y requieren la colaboración internacional para evitar el arbitraje regulador. Por lo tanto, cualquier legislación en la materia sólo puede ser eficaz con una colaboración internacional significativa en la evaluación de los riesgos y beneficios y la evolución de la taxonomía y las normas comunes”, ha señalado Pankaj Chaudhary, ministro de Finanzas de India.

La India lanzó el pasado 1 de diciembre un programa de prueba de la rupia digital, la moneda digital del banco central (CBDC) del país asiático. En el programa participarán hasta ocho bancos y se desplegará en una decena de ciudades indias.