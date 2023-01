“Debemos subrayar que se trata de una estimación a la baja: nuestra medida del volumen de transacciones ilícitas crecerá con el tiempo a medida que identifiquemos nuevas direcciones asociadas a actividades ilícita, y debemos tener en cuenta que esta cifra no incluye los ingresos procedentes de delitos no relacionados con las criptomonedas (por ejemplo, el tráfico de drogas convencional con criptomonedas como medio de pago)”, indican desde la compañía, al tiempo que recuerdan que el año pasado encontraron 14.000 millones de dólares en actividades ilícitas, una cifra que ha sido revisadas al alza hasta los 18.000 millones.

Asimismo, destacan que los fondos recibidos por la bolsa centralizada rusa Garantex, sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en abril, representan “gran parte” de este volumen. “Las transacciones asociadas con Garantex o cualquier otro cripto servicio sancionado representan, como mínimo, un riesgo sustancial de cumplimiento para las empresas que están sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos, incluidas multas y posibles cargos penales”, explican.

Según Chainalysis, los volúmenes de transacciones cayeron en todas las demás categorías más convencionales de delitos relacionados con las criptomonedas, con la excepción de los fondos robados, que aumentaron en un 7% interanual. La firma cree que la abrupta caída del mercado puede ser una de las razones que expliquen este descenso.

1/ Just 0.24% of all #crypto tx volume in 2022 was associated with illicit activity. The share has risen for the first time since 2019, from 0.12% in 2021 to 0.24% in 2022. Here we break down illicit #crypto volumes. 🧵https://t.co/qvPT4r4uQN https://t.co/ddjsWZMGWh pic.twitter.com/wKSF3uma4q