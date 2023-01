La Fiscalía búlgara emitió un comunicado este jueves en el que afirmaba que se estaba llevando a cabo una investigación para “neutralizar la actividad delictiva” de Nexo. Más de 300 personas están implicadas en la operación, según el fiscal.

Las autoridades también dicen que tienen pruebas de que al menos una persona que utilizó la plataforma para transferir criptomonedas ha sido declarada oficialmente financiadora de actividades terroristas.

En un hilo de Twitter, Nexo ha asegurado que está cooperando con las autoridades y reguladores pertinentes. La empresa también insistió en que siempre había hecho todo lo posible para cumplir la regulación.

Over the years, we have turned down a lot of business because Nexo never makes compromises with regard to our very stringent anti-money laundering and know-your-customer policies. But we have always known that this is how you build a sustainable business. 1/