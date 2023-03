Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch

La sanción de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) a la criptobolsa Kraken por sus servicios de ‘staking’ (apuesta) siguen preocupando a Coinbase. Tanto es así que el ‘exchange’ radicado en Estados Unidos ha publicado un extenso documento en el que argumenta ante el regulador por qué no debe calificar este tipo de servicios como una oferta de valores.

Según la compañía, este tipo de servicios no son “monolíticos”. “Existen varios modelos diferentes y, aunque algunos podrían clasificarse como oferta de un contrato de inversión, los servicios básicos de apuestas ('core staking') que describimos en esta carta no lo son”, explican desde la firma. Así, señalan que este tipo de servicios sí cumplirían el test de Howey, la prueba que utiliza la Comisión para determinar si existe un contrato de inversión y se está vendiendo un valor.

Según esta prueba, existe un contrato de inversión si hay una inversión de dinero; esta se realiza en una empresa conjunta; dicha inversión se hace con la expectativa de un beneficio; y este beneficio se obtiene mediante el esfuerzo de otros.

Según la criptobolsa, este tipo de servicios no implican una inversión de dinero, ya que el coste de oportunidad de las apuestas no es una inversión, pues a lo que los usuarios renuncian temporalmente es al uso alternativo de sus activos, no al dinero de estos. Asimismo, los servicios de ‘core staking’ tampoco cumplen la norma de “expectativa de beneficio”, dado que las recompensas que reciben los usuarios son simples pagos por servicios prestados.

“En el caso de los servicios de apuestas que puedan constituir un contrato de inversión, la SEC debería ofrecer una vía de registro viable. Hoy en día no existe un proceso establecido. Como describimos en nuestra petición del 21 de julio de 2022 y explicamos con más detalle en nuestro comentario del 6 de diciembre de 2022 sobre nuestra petición, hay características de los contratos de inversión que implican activos digitales que no encajan perfectamente en la regulación existente. En el desarrollo de un marco regulador para la oferta de contratos de inversión con activos digitales, animamos a la SEC a considerar también cómo debe aplicarse ese marco a cualquier servicio de apuestas que constituya una oferta de valores”, agregan desde Coinbase.

Desde el ‘exchange’ han instado al regulador a “adoptar un enfoque diferente” en el tratamiento de los servicios de ‘staking’. “Las nuevas tecnologías pueden hacer que organismos como la SEC sientan la urgencia de encontrar una manera de encajarlas en los marcos normativos existentes, pero el enfoque más prudente es buscar el compromiso público en lugar de utilizar medidas coercitivas para imponer requisitos normativos en un nuevo sector”, apuntan, al tiempo que señalan que estas medidas “dirigidas a un participante en el mercado, pero que afectan a todos los demás, colocan al sector en una posición insostenible”.

Tras la sanción a Kraken el pasado febrero, Coinbase ha tratado de diferenciarse del ‘exchange’ californiano, asegurando que su producto y servicios son “fundamentalmente diferentes” del de Kraken. En las últimas semanas, el propio Armstrong reconoció que este tipo de servicios no podían ser calificados como una oferta de valores, ya que “solo estamos proporcionando un servicio que pasa a través de esas monedas para ayudarles a participar en el ‘staking’, que es un protocolo descentralizado”.

Cabe recordar que la SEC ya investigó el pasado verano a Coinbase por este tipo de productos. En este sentido, Armstrong aseguró que la compañía está “preparada” para “defender en los tribunales” sus productos de ‘staking’ “si es necesario”. “Pero nunca buscamos pelea. Queremos trabajar en colaboración con los reguladores de todo el mundo”, concluyó.