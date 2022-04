De hecho, el bitcoin cede terreno por debajo de la anterior resistencia en 45.500 - 46.000 dólares, ahora soporte, y pierde un 5% en las últimas 24 horas. El saldo semanal sigue siendo positivo para la reina de las 'criptos', que logró máximos anuales por encima de 48.000 dólares el 28 de marzo, después de un impulso alcista de varias sesiones. Desde entonces, la divisa digital entró en un movimiento de consolidación y las noticia del endurecimiento de las normas para las transacciones en las plataformas de compraventa de tokens han dado la excusa a los inversores para embarcarse en un movimiento de toma de beneficios.

En las 'altcoins' el comportamiento es similar, por aquello de que cuando el bitcoin tose todo el mercado se resfría, con caídas para el ethereum, que sin embargo aguanta por encima de 3.200 dólares, y una corrección de alrededor del 5% para otros activos. Destaca el LUNA (Terra) que baja hasta la franja de 100 dólares tras dejar máximos históricos esta semana en 105 dólares. La capitalización total aguanta, por ahora los 2 billones de dólares, según datos de 'CoinMarketCap'.

Además de una salida de los inversores, la reacción de la industria no se ha hecho esperar. En concreto, Brian Amstrong, CEO de Coinbase, se ha despachado a gusto en una serie de tuits que comparan las restrictivas medidas con las transferencias tradicionales. "Imagina que la UE exigiera a tu banco que te denunciara a las autoridades cada vez que pagas el alquiler por el mero hecho de que la transacción supera los 1.000 euros. O si enviaras dinero a tu primo para ayudarle con la compra, la UE exigiera a tu banco que recopilara y verificara información privada sobre tu primo antes de permitirte enviar los fondos", ha expresado. "¿Cómo podría el banco cumplirlo? Los bancos se opondrían. Eso es lo que estamos haciendo ahora", ha añadido.

En su opinión, la medida "destripa todo el trabajo de la UE para ser un líder mundial en leyes y políticas de privacidad. También castiga de manera desproporcionada a los poseedores de criptomonedas y erosiona sus derechos individuales de manera profundamente preocupante. Es una mala política".

8/ This eviscerates all of the EU’s work to be a global leader in privacy law and policy. It also disproportionately punishes crypto holders and erodes their individual rights in deeply concerning ways. It's bad policy. Act now here: https://t.co/b3Ll3xXiW4